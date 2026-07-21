Vinted v središču obtožb o domnevni prodaji otrok, dokazov (za zdaj) ni

Spletno tržišče za prodajo rabljenih izdelkov Vinted se je v zadnjih tednih znašlo v središču odmevnih obtožb, češ da se prek navidez običajnih oglasov na platformi prikriva trgovina z otroki, poroča Euronews.

Trditve, ki so se razširile predvsem prek družbenih omrežij tiktok, reddit in instagram, so v Franciji in Nemčiji sprožile številne prijave uporabnikov ter tudi uradne preiskave. Doslej pristojni organi niso našli dokazov, ki bi potrjevali obstoj organizirane mreže trgovine z ljudmi na platformi.

Povod za val pozornosti so bili videoposnetki francoskih in nemških vplivnežev, ki so opozarjali na oglase z vsakdanjimi predmeti – večinoma je šlo za rabljene plišaste igrače, figurice in druge predmete – po izjemno visokih cenah. V opisih oglasov naj bi se pojavljali podatki, kot so starost, teža ali barva las, kar so si uporabniki razlagali kot domnevne šifre za opis otrok.

Policija preverja prijave, dokazov za zdaj ni

Po množici prijav so obtožbe začeli preverjati francoski in nemški pristojni organi. Francosko tožilstvo v Nanterru je uvedlo predhodno preiskavo, v katero je vključena posebna policijska enota za zaščito mladoletnikov (Ofmin).

Pobudo za preverbo spornih oglasov je podala tudi visoka pooblaščenka za otroke Sarah El Haïry, ki je primer prijavila državnemu sistemu za prijavo nezakonitih spletnih vsebin (Pharos) in regulatorju digitalnih medijev Arcom.

Pri tem je poudarila, da je pri zaščiti otrok potrebna največja previdnost, vendar začetek preiskave sam po sebi še ne pomeni, da je bilo kaznivo dejanje dejansko storjeno.

Podobno sporočajo nemški preiskovalci. Hessenski kriminalistični urad (HLKA) je pojasnil, da so po porastu števila prijav pregledali veliko oglasov, vendar do zdaj niso odkrili zanesljivih dokazov, ki bi oglase povezovali s trgovino z otroki ali ljudmi. Po njihovih ugotovitvah je velik del prijavljenih oglasov lažnih ali ustvarjenih namenoma prav zaradi viralnega širjenja zgodb na družbenih omrežjih.

Francoski časnik 20 Minutes je med preverjanjem domnevno spornih oglasov naletel na primer prodajalca, ki je po začetni komunikaciji o daljinskem upravljalniku za klimatsko napravo pogovor preusmeril na šifrirano aplikacijo za sporočanje. Tam je novinarju ponudil nakup sedemletne deklice in posredoval fotografijo otroka. Primer je bil nemudoma prijavljen policiji.

Platforma pojasnjuje, da se oznake pogosto nanašajo na priporočeno starost uporabnika igrače ali drugega izdelka in niso namenjene opisu osebe, vendar javnost s podano obrazložitvijo ni pomirjena. FOTO: Vinted

Kasnejša preiskava pa je pokazala, da za računom ni stala kriminalna združba, temveč 17-letni dijak, ki je priznal, da je oglas objavil z namenom »ujeti pedofile« oziroma izzvati ljudi, ki bi pokazali zanimanje za takšno ponudbo. Uporabljena fotografija deklice je bila po ugotovitvah časnika stara fotografija, pridobljena z interneta.

Dogodek je dodatno zapletel razumevanje celotne afere, saj kaže, da se med resničnimi prijavami pojavljajo tudi namerno ustvarjeni lažni oglasi.

Vinted: Dokazov o trgovini z otroki nismo našli

Podjetje Vinted zatrjuje, da je temeljito pregledalo oglase, ki krožijo po družbenih omrežjih, in ni našlo verodostojnih dokazov njihove povezanosti s trgovino z otroki.

Po navedbah podjetja so številni oglasi posledica šal, provokacij ali poskusov uporabnikov, da bi sami razkrili domnevne storilce. Takšne objave platforma sproti odstranjuje in pri tem sodeluje s pristojnimi organi.

V podjetju opozarjajo tudi na porast nadlegovanja prodajalcev dragocenih zbirateljskih predmetov. Nekateri uporabniki so po objavi viralnih videov prejeli številna žaljiva sporočila ali grožnje zgolj zato, ker so prodajali izdelke po visokih cenah.

Po besedah predstavnikov podjetja takšno ravnanje otežuje moderiranje platforme in lahko celo ovira resnične policijske preiskave.

Poleg starosti igrače številni oglasi omenjajo tudi njeno težo, višino in osebnostne lasnosti. FOTO: Vinted

Del domnevno spornih oglasov je mogoče pojasniti z delovanjem same platforme. Vinted omogoča prodajo zbirateljskih predmetov, katerih vrednost je lahko zelo visoka, nekateri prodajalci pa cene namenoma nastavijo previsoko, kot pogajalsko izhodišče ali zgolj zaradi provokacije.

Podobno velja za podatke o starosti. Platforma pojasnjuje, da se oznake pogosto nanašajo na priporočeno starost uporabnika igrače ali drugega izdelka in niso namenjene opisu osebe.

To pojasnilo širše javnosti ne prepriča. Številni med spornimi oglasi v opisu produkta namreč uporabljajo izraze, kot so »2 leti«, »zdrav«, »svetlolas« ali »priden«, ki se težje nanašajo na igračo.

Zgolj govorice?

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preverjanjem informacij, opozarjajo, da podobne afere niso nove. Že leta 2023 so po Franciji krožile skoraj identične trditve o domnevni prodaji otrok prek Vinteda, ki so jih ovrgli kot neutemeljene. Po mnenju organizacije Conspiracy Watch gre za različico stare teorije zarote, znane kot »Wayfairgate«, ki se je leta 2020 razširila v ZDA. Takrat so uporabniki spleta trdili, da spletni trgovec Wayfair pod krinko dragih kosov pohištva prodaja otroke. Preiskave teh navedb niso potrdile.

Večina spornih oglasov je s platforme izbrisanih po nekaj minutah. FOTO: Vinted

Tudi strokovnjak za kibernetsko varnost Troy Hunt meni, da bi bilo tehnično sicer mogoče objaviti kakršenkoli oglas na spletni tržnici, vendar bi bilo organizirano trgovino z ljudmi na veliki in strogo nadzorovani platformi, kakršna je Vinted, zelo težko prikriti.

Policija, Vinted in strokovnjaki za preverjanje dejstev uporabnike pozivajo, naj morebitne sumljive vsebine prijavijo pristojnim organom in se izogibajo širjenju nepreverjenih informacij.

Vprašanje, ali gre zgolj za provokacijo, ostaja odprto. FOTO: Vinted

Lažni oglasi, spletni »lov na storilce« in viralne govorice lahko po njihovem mnenju otežijo preiskovanje resničnih primerov ter neupravičeno obremenijo posameznike, ki s kaznivimi dejanji nimajo nobene povezave.

Doslej tako ugotovitev preiskovalcev ostaja nespremenjena: kljub številnim prijavam in veliki medijski odmevnosti ni dokazov, da bi Vinted služil kot organizirana platforma za trgovino z otroki. Posamezne sumljive objave pa organi pregona še naprej preverjajo od primera do primera.