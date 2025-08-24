  • Delo d.o.o.
    Svet

    Vir za CNN: Ko Melania Trump govori, jo poslušajo, mnogi ju podcenjujejo

    V tem mandatu se pojavlja manj kot v prvem, ugotavljajo in opažajo tudi, da je veliko manj zapravljiva kot njene predhodnice.
    Njene reakcije nudijo Trumplu “realnost vojne” pri odločitvah. FOTO: Reuters
    Njene reakcije nudijo Trumplu “realnost vojne” pri odločitvah. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    24. 8. 2025 | 10:55
    24. 8. 2025 | 10:59
    5:30
    Melania Trump, Slovenka in prva dama ZDA, je redko opažena v javnosti, a njena diskretna diplomatska vloga je v drugem mandatu Donalda Trumpa pomembna, še posebej v kontekstu otrok in humanitarnih kriz, izpostavlja CNN, ki ugotavlja, da je Melania, kljub fizični odsotnosti iz Washingtona, močno vključena v svetovne zadeve.

    »Dragi predsednik Putin,« je zapisala v neposrednem nagovoru ruskemu predsedniku. »Vsak otrok nosi v srcu enake tihe sanje, ne glede na to, ali je rojen v podeželski vasici ali v veličastnem središču mesta. Sanjajo o ljubezni, možnostih in varnosti pred nevarnostjo.«

    Prav to pismo po mnenju tistih, ki spremljajo prvo damo, poudarja njeno diskretno, a vplivno vlogo v drugem mandatu, čeprav je fizično v resnici veliko bolj odsotna kot v prvem. 

    Ni spremljala moža med vrhom v Anchorageu, prav tako ni bila prisotna v Beli hiši dneve pozneje, ko je gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in druge evropske voditelje. Melania Trump naj bi imela v tokratnem mandatu le 19 javnih nastopov, v preteklem pa v enakem obdobju že 40, poroča CNN.

    Osredotoča se na varnost in dobrobit otrok doma in po svetu, opažajo. FOTO: Reuters
    Osredotoča se na varnost in dobrobit otrok doma in po svetu, opažajo. FOTO: Reuters

    Donald Trump in Melania Trump sta v pogostem stiku, pogosto prek sporočil ali klicev čez dan, pa poročajo viri. Prva dama, podobno kot njen mož, natančno spremlja novice. Po Trumpovih besedah je Melania po preteklih pogovorih s Putinom pokazala zdravo mero skepticizma.

    »Mislim, da mnogi podcenjujejo, kako običajen par sta. … On jo posluša in išče njen nasvet. Ona se vmešava le, ko ji je res mar – in res ji je mar za otroke,« pravi vir, ki je želel ostati anonimen.

    Njena pozornost je usmerjena predvsem na otroke. »Melania Trump je dosledno usmerjena na varnost otrok in njihovo prihodnost,« pravi Anita McBride, nekdanja glavna svetovalka prve dame Laure Bush in direktorica iniciative o zapuščini ameriških prvih dam.

    Da je pismo Putinu podpisala tudi z ozirom na to, da se je rodila v Jugoslaviji leta 1970, po mnenju McBridove »prinaša dodatno kredibilnost, saj je odraščala v Evropi pod nadzorom agresije, preden je uspešno pridobila svobodo svoje države.«

    Tudi druge prve dame so ravnale podobno

    Primeri iz zgodovine kažejo, da prve dame pogosto neposredno komunicirajo v diplomaciji: Nancy Reagan je govorila s sovjetskim predsednikom Gorbačovom, Jackie Kennedy je pisala Nikiti Hruščovu, Laura Bush je obravnavala režim v Mjanmaru po ciklonu. »Prve dame imajo edinstveno moralno avtoriteto. … Lahko jo pohvalim, da uporablja svojo platformo na tak način v pomembnih trenutkih svetovne zgodovine,« pravi McBride.

    FOTO: Alex Wroblewski/Afp
    FOTO: Alex Wroblewski/Afp

    Njena pozornost na otroke se kaže tudi v domači politiki, od zakonodaje o ponarejeni in maščevalni pornografiji do 25 milijonov dolarjev za mlade v rejniških družinah. Prejšnji mesec je tolažila dekleta po poplavah v Teksasu. »Res ji je mar za tragedije in za stvari, ki vključujejo otroke. Verjamem v njeno avtentičnost,« pravi Kate Bennett, nekdanja novinarka CNN in avtorica knjige “Free, Melania.”

    Melania Trump sicer zelo selektivno uporablja svojo platformo, kar odstopa od njenih predhodnic. V tem mandatu je pogosto odsotna iz Washingtona, medtem ko čas preživlja med New Yorkom in Palm Beachom. Izpušča simbolične trenutke, kot so odkritja zastav in zasaditev magnolij na vrtu Bele hiše, opažajo v ameriškem mediju.

    CNN izpostavlja, da ji je zaščita ugleda ključna. Vsem, ki bi jo povezovali z Jeffreyem Epsteinom, grozi s tožbo.  Dosegla je umik in opravičilo Daily Beast.

    V Washingtonu je prisotna le občasno, dela z majhno ekipo. FOTO:  Reuters
    V Washingtonu je prisotna le občasno, dela z majhno ekipo. FOTO:  Reuters

    Tudi ni zapravljiva, opažajo.  Za njene potrebe je zdaj v Beli hiši le pet zaposlenih, v primerjavi z več kot 20 pri Jill Biden ali 12 pri Michelle Obama.

    Po poročilu, poslanem Kongresu, so plače njenih sodelavcev znašale 634.200 dolarjev na leto, med tem, ko so za plače zaposlenih pri Jill Biden ameriški davkoplačevalci zapravili 2,5 milijona dolarjev na leto.

    Izpostavljajo še, da Trumpova  - verjetno tudi, ker nima še ekipe - še ni predstavila novih političnih ciljev ali razširitve kampanje „Be Best“ iz prvega mandata. »Ni sodelovala v samostojnih tujih ali domačih potovanjih. Ni napovedala nobenih uradnih državnih obiskov Bele hiše.«

    »Ko govori, ljudje poslušajo – in ali je to zato, ker je tako redko, nisem prepričan, a zagotovo ima platformo. Naj jo izkoristi,« je za CNN še dejal vir seznanjen z zadevo.

    Melania Trumpotrociprva dama ZDA

