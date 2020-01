Virtualna vladna kriza

AFP Predsednik Volodimir Zelenski se bo o odstopni izjavi premiera Oleksija Hončaruka še odločil. Foto: Afp

Namerno prirejene izjave?

Ker so se v javnosti pojavili odmevni tonski zapisi, na katerih se nekdo, ki ima nadvse podoben glas kot predsednik vlade, posmehuje iz ekonomske pismenosti svojega šefa, predsednika države, je premier napisal odstopno izjavo. O njej Zelenski še razmišlja.»Predsednik ima zelo primitivno razumevanje o ekonomiji,« je na posnetkih, ki so se pojavili na spletu in takoj razburili Ukrajino, povedal nekdo, ki je imel nadvse podoben glas 35-letnemu predsedniku ukrajinske vlade Oleksiju Hončaruku. Ta zapis se je pojavil na novem kanalu spletišča youtube z naslovom »Kako prevarati predsednika«, ki ga zdaj že ni več mogoče najti, a je obstajalo dovolj dolgo, da je povzročilo javni škandal v Ukrajini.Na posnetku je bilo mogoče slišati več najpomembnejših ljudi, ki skrbijo za ukrajinsko gospodarstvo, od finančne ministrice do njenega ekonomskega kolega do predsednika nacionalne banke. Ti so se sestali pred srečanjem z Zelenskim, na katerem naj bi mu pojasnili razloge za krepitev nacionalne valute grivnje. Med sestankom nekdo, čigar glas je res zelo podoben premierovemu, ne govori le o ekonomski nepismenosti predsednika, ampak tudi sebe imenuje za čistega laika na tem področju.Ti posnetki so se na spletu pojavili tik pred sestankom parlamentarne skupine vladajoče stranke Sluga narodu, ki jo je tik pred volitvami ustanovil Zelenski. Čeprav ta skupina nima pristojnosti za odločanje o predsedniku vlade, je ta tonski posnetek menda tako razburil poslance, da so se odločili glasovati o »zaupnici« vladi. A od več kot 200 navzočih poslancev jih je takojšnji odstop vlade podprlo manj kot deset. Ker so trije od njih, ki so blizu vplivnemu poslovnežu, tudi po sestanku vztrajali, da mora premier oditi, so tudi neimenovani viri iz predsednikove administracije trdili, da je ta oligarh, ki je po nekaterih virih tudi glavni podpornik in nadzornik Zelenskega, namerno pripravil napad na premierja, ki ne deluje dovolj v njegovih interesih. Kolomojskemu, ki je lastnik televizijskega kanala, na katerem je Zelenski zaslovel kot komik, so še pred prihodom Zelenskega na oblast »zarubili« banko Privatbank, ki je bila pred stečajem, premier Hončaruk pa mu je šel v nos, ker ima do njegovih »poslov« podoben odnos kot prejšnje oblasti.Zgodba o premieru, ki govori o tem, kako on in predsednik države nimata pojma o ekonomiji, je imela toliko odmeva, da se je včeraj Hončaruk nanjo odzval. Prek facebooka je sporočil, da je Zelenskemu ponudil odstop. V predsednikovemu kabinetu so to informacijo potrdili in sporočili, da bo usodi Hončaruka Zelenski še razmislil. O tem, da so se najpomembnejši državni gospodarski igralci pred sestankom s predsednikom res večkrat srečali nihče ne zanika, a čedalje več je sumov o tem, da je nekdo namerno priredil njihove izjave oziroma jih iztrgal iz konteksta. Tudi Zelenskega bolj kot vsebina njihovih pogovorov zdaj zanima, kdo jih je posnel in zlorabil za napad na premiera. Državnim organom je včeraj povedal, da imajo dva tedna časa, da ugotovijo, ne le kdo je bil navzoč na teh srečanjih, temveč zlasti kdo je bil tisti, ki je razgovore snemal in jih objavil.