Virus na Kitajskem zahteval že 41 življenj, še naprej se širi

AFP V boju proti širjenju virusa so oblasti na Kitajskem izolirale že skupno 18 mest, kjer živi 56 milijonov ljudi. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Primere okužb so doslej potrdili tudi v ZDA, na Japonskem, v Filipinih, Južni Koreji, Tajvanu, na Tajskem, v Vietnamu, Savdski Arabiji, Singapurju, Hongkongu, Macau ter Nepalu.

Na Kitajskem je zaradi novega koronovirusa umrlo še 15 ljudi, tako da je zahteval že 41 življenj. Večje je tudi število okuženih, danes poročajo o okoli 1300. V boju proti širjenju virusa so oblasti izolirale že skupno 18 mest, kjer živi 56 milijonov ljudi. Odredili so ukrepe po vsej državi za odkrivanje okuženih na letalih, vlakih in avtobusih.Iz nacionalne zdravstvene komisije so danes sporočili, da bodo na postajah postavili posebna mesta za preverjanje morebitnih obolelih in da bodo vse, za katere bodo sumili, da imajo virusno pljučnico, takoj prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V mesto Wuhan, kjer je virus 31. decembra lani izbruhnil, je kitajska vojska poslala še 450 zdravstvenih delavcev, potem ko je v to 11-milijonsko mesto v petek poslala več deset zdravnikov, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.Virus se naprej širi tudi po svetu. Potem ko so v petek zvečer v Franciji potrdili prva primera okužbe z virusom v Evropi , so ponoči potrdili še eno okužbo. Gre za sorodnika enega od dveh okuženih, vsi trije pa so se nedavno vrnili iz Kitajske. Eden od okuženih je iz Bordeauxa, dva pa z območja Pariza, vsi so v karanteni, poročajo tuje tiskovne agencije.Francoska ministrica za zdravjeje ob potrditvi prvih dveh primerov že v petek povedala, da bodo verjetno odkrili nove primere, saj sta bila prva dva potrjena bolnika po vrnitvi iz Kitajske v stikih z več kot desetimi ljudmi. Dodala je, da bodo stopili v stik z njimi.Prvi primer okužbe so danes potrdili v Avstraliji. Gre za bolnika v bolnišnici v Melbournu, ki se je iz Kitajske vrnil minuli teden, poroča britanski BBC.Prve primere okužbe so potrdili tudi v Maleziji. Povedali so, da gre za tri kitajske državljane iz Wuhana, ki so na počitnicah v Maleziji, kamor so prišli preko Singapurja. Vsi so v bolnišnici in v stabilnem stanju, poroča portal Deutsche Welle.