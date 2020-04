FOTO:Virus, o katerem ne vemo veliko, a veliko pove o nas

Virus, o katerem ne vemo veliko, a veliko pove o nas

Odgovora na vprašanje, zakaj vzhodne kulture lažje spoštujejo ukrepe kot zahodne, ni mogoče pripisati zgolj dihotomiji kolektivizem – individualizem.

O tem, kakšen odnos imamo na zahodu do mask, ki so iz našega simbolnega sveta – vsaj začasno – izpodrinile tiste, ki si jih nadenemo v pustnem času, so do pred nekaj meseci razmišljali zgolj na vzhodu. FOTO: AFP