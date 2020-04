Virus s partijsko izkaznico

Pandemija na Kitajskem dobiva politično-ideološki vidik, ki bi lahko otežil spoznavanje povzročitelja covida-19. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Tri ravni cenzure

Raziskovalna dela bodo preverjale tri instance. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Edina resnica

Ko kitajskim znanstvenikom predložijo list papirja z opombo »interni dokument« in je na njem z rdečim pisalom podčrtan stavek, ki opozarja na »štiri zavesti« in »dve obrambi«, se ustvari slika Velikega zidu, znotraj katerega se dogaja nekaj, česar vodilna partija noče pokazati svetu.Ko takšno sporočilo pošljejo znanstvenikom, ki proučujejo koronavirus, poimenovan sars-cov-2, je to jasno znamenje, da je pandemija na Kitajskem dobila politično-ideološki vidik, ki bi lahko otežil spoznavanje povzročitelja covida-19. V času, ko se število okuženih po svetu pospešeno približuje dvema milijonoma, je vodstvo v Pekingu od vseh akademskih institucij zahtevalo, naj vsako znanstveno delo, posvečeno koronavirusu, pred objavo pošljejo v cenzuro vodstvenim organom.Nekateri znanstveniki, ki se bojijo, da bo to resna ovira pri spoznavanju smrtonosnega virusa, so tujim novinarjem razkrili, da je vir sar-cov-2 občutljiva tema in da je partijsko vodstvo tako jasno dalo vedeti, da ne bo dopuščalo objektivnih raziskav, če te ne bodo skladne z vnaprej določenimi zahtevami. Kitajska ne bo prevzela odgovornosti za še eno epidemijo, njen vir pa si želi za vsako ceno odmakniti s svojih tal.Ministrstvo za znanost in tehnologijo je izdalo direktivo s seznamom treh instanc, ki bodo preverile vsako raziskovalno delo o viru koronavirusa, preden ga bodo poslali strokovnim revijam. Pri tem je treba krepiti »štiri zavesti«: politično, zavest o širši sliki, zavest o tem, da je generalni sekretar centralnega komitejav jedru partijskega vodstva, in zavest o enotnosti stališč.Prav tako je treba upoštevati »dve obrambi«: obrambo Xijevega ključnega položaja v središču partijskega aparata ter obrambo avtoritarnega vodstva partijskega centralnega komiteja. Ko k temu dodamo opozorilo na »štiri samozavedanja«: samozavedanje izbrane poti, prevladujoče teorije, družbenega sistema in lastne kulture, je jasno, kakšni okviri so nameščeni okoli kitajskih znanstvenikov, ki si prizadevajo, da bi najprej sebi, nato pa še preostalemu svetu pojasnili, kaj je pravzaprav to, kar se nam dogaja.Opozorilo, ki zahteva, da znanstvena dela o viru virusa predložijo v cenzuro najprej partijskim komitejem akademskih institucij, nato ministrstvu in na koncu vodilni skupini v osrednji vladi, se je prejšnji teden pojavilo na spletnih straneh univerze Fudan v Šanghaju in univerze za geologijo v Wuhanu. Takoj ko so vse to začeli raziskovati tuji novinarji, je besedilo izginilo s strani obeh visokih šol. Konec koncev je to »interni dokument«.Kitajski in hongkonški znanstveniki so zatrdili, da še do pred kratkim niso občutili restrikcij pri objavljanju rezultatov raziskav. Vse kaže, da so uvedli cenzuro zaradi besednega obračuna Bele hiše z Zhongnanhaiem (rezidenca najvišjih kitajskih voditeljev) o tem, kdo je kriv za pandemijo. Ker kitajska opozicija v emigraciji čedalje pogosteje uporablja naziv »virus KPK« (virus Komunistične partije Kitajske), s čimer pravzaprav poudarja, da je za širjenje okužbe kriva predvsem partija, ker je sprva utišala opozorila zdravnikov o pojavu netipične pljučnice v Wuhanu.Partijsko vodstvo zdaj očitno hoče preprečiti možnost, da bi iz domačih laboratorijev prišla neizpodbitna potrditev, da je bil sars-cov-2 tukaj dovolj dolgo in da bi morda lahko preprečili, da se razširi po svetu. Pohvale vredno je opozorilo nekaterih kitajskih znanstvenikov, ki so prek tujih medijev (kljub tveganju posledic, ki bi jih lahko zaradi tega utrpeli) poslali sporočilo kolegom v tujini, da med neodvisnimi znanstvenimi raziskavami in končno publikacijo obstajajo »tri ravni cenzure«. Na kratko povedano: virus je dobil partijsko izkaznico. Vanjo je bila že zdavnaj vpisana edina resnica.