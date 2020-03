Virus se nezadržno širi po vseh celinah

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro pričakuje rezulatete testiranja na okužbo. FOTO: Adriano Machado/Reuters

Kanadski premier Justin Trudeau se je po okužbi žene Sophie Gregoire Trudeau umaknil v izolacijo. FOTO: Patrick Doyle/Reuters

Na Kitajskem so včeraj potrdili le osem novih okužb s koronavirusom, kar je najnižja številka, odkar so v januarju začeli spremljati število okuženih. Danes se je ta številka sicer povzpela na 21, kljub temu pa se življenje na Kitajskem počasi vrača v normalne tirnice.V večini drugih držav po vsem svetu pa epidemija ne kaže znakov popuščanja. V Iranu je okuženih že več kot 10.000 ljudi, za posledicami virusa jih je umrlo že skoraj 500. Za nadpovprečno visoko smrtnost so odgovorne predvsem sankcije ZDA, ki Iranu onemogočajo uvoz nujnih potrebščin za soočenje z izbruhom virusa, zaradi česar je iranska oblast administracijo predsednikaobtožila »gospodarskega terorizma«. Iranski zunanji ministerje generalnega sekretarja ZN pozval k pritisku na ZDA za odpravo sankcij.Zaradi posledic koronavirusa in njihovega vpliva na že sicer zelo oslabljeno gospodarstvo se je bil Iran prvič od revolucije po pomoč prisiljen obrniti na Mednarodni denarni sklad.Virus se pospešeno širi po vseh celinah. Brazilski predsednik, ki se je pred le nekaj dnevi koronavirusu še posmehoval, rekoč, da gre za »fantazijo«, se je danes v zgodnjih jutranjih urah testiral na okužbo, potem ko je za koronavirusom zbolel eden izmed njegovih svetovalcev, ki ga je spremljal na potovanju v ZDA in srečanju z ameriškim predsednikom. Rezultati testa bodo znani v kratkem.Po 95 potrjenih okužbah je župan New Yorkav osemmilijonski metropoli razglasil izredne razmere, kar mu omogoča uvedba izrednih ukrepov.Na severu ameriške celine so okužbo potrdili pri ženi kanadskega premiera. Trudeau simptomov obolenja ne kaže, se bo pa umaknil v dvotedensko samoizolacijo.S koronavirusom se je okužil tudi avstralski notranji ministerVirus se širi tudi po Afriki. Prve primere okužbe so potrdili v Gabonu, Gani in Keniji.Na izbruh virusa se je odzvala celo tako imenovana Islamska država in pozvala svoje »državljane« k umivanju rok.