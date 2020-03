Virus sprožil eksodus na splet

Že prejšnji mesec je svoje konference odpovedal Facebook. FOTO: Joel Saget/AFP

IBM je svoje zaposlene ponovno pozval, naj delajo od doma.



Povpraševanje po opremi za videokonference

Med naraščajočim strahom pred koronavirusom v ZDA – število smrtnih žrtev se je danes z dveh povzpelo na šest, največ okuženih pa je v Seattlu in zvezni državi Kalifornija – se je vodstvo Googla danes odločilo, da veliko konferenco v San Franciscu, ki je bila napovedana za april, prestavi na splet.Gesta sledi zgledu Facebooka , ki je zaradi izbruha koronavirusa že sredi februarja odpovedal svoj globalni marketinški vrh v San Franciscu, prejšnji teden pa še razvojno konferenco v San Joseju, prav tako v Kaliforniji.Eden izmed številnih tehnoloških gigantov s sedežem v Kaliforniji je tudi Twitter , ki je svoje zaposlene po vsem svetu danes pozval, naj zaradi nevarnosti širjenja virusa raje delajo od doma. Za zaposlene v Hongkongu, Južni Koreji in na Japonskem pa je delo od doma obvezno. Twitter je svojim zaposlenim že prej ukinil vsa nenujna službena potovanja.Podobne ukrepe je uvedel IBM in pozval zaposlene v najbolj prizadetih območjih, naj delajo od doma, kljub temu da je podjetje pred manj kot dvema letoma razglasilo, da je delo od doma stvar preteklosti in številne zaposlene iz domov privedlo nazaj v pisarne.Nepresenetljivo je zaradi selitve dela in srečanj na splet močno naraslo povpraševanje po tehnologiji, ki to omogoča. Kalifornijsko podjetje Zoom Video Communications, ki razvija opremo za videokonference, je v prvih dveh mesecih tega leta preseglo število svojih aktivnih uporabnikov celotnega preteklega leta, od decembra pa se je vrednost delnic tega podjetja skoraj podvojila.Vrednost podjetja bi bila najverjetneje še višja, če ne bi mnogi, ki so na borzah hoteli kupiti njegove delnice, pomotoma investirali v majhno kitajsko podjetje s podobnim imenom, Zoom Technologies Inc.