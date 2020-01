FOTO:Virus v pljučih svetovne rasti

Še preden je število okuženih z wuhanskim virusom na Kitajskem preseglo skupno število okuženih s sarsom (resni akutni respiratorni sindrom) leta 2003, se je postavilo vprašanje, kolikšna bo tokrat gospodarska škoda zaradi epidemije, ki hromi vse več dejavnosti.Kar 6056 obolelih in 132 umrlih na Kitajskem je bil zadosten razlog, da je British Airways (BA) včeraj objavil odpoved poletov med londonskim Heathrowom in Pekingom ter Šanghajem, s katerima je imela ta letalska družba vsakodnevno povezavo. Odpoved bo trajala do 31. januarja, ko bo družba na novo ocenila razmere. Njena uprava se je na veliko opravičevala strankam, vendar ...