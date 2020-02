FOTO:Virusna diplomacija

Pravi čudež bi bil, če se koronavirus, ki se je začel širiti iz kitajskega mesta Wuhana, nato pa se je razširil v več kot 25 držav, ne bi pojavil tudi v govoru ameriškega predsednika o stanju nacije. In res. Donald Trump ga je umestil v kontekst svojega domoljubja in »zaščite Američanov« ter poudaril, da ZDA, »kar zadeva sedanjo epidemijo, tesno sodelujejo s kitajsko vlado«.Trump je sicer veliko več govoril o tem, kako je »Ameriko rešil« pred kitajsko trgovinsko agresijo, krajo delovnih mest in intelektualne lastnine, na koncu pa vse skupaj povzel z ugotovitvijo, da ameriško-kitajski odnosi še nikoli niso bili boljši, ...