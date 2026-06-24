Naredimo V4 spet veliko – Višegrajska skupina se vrača na politično prizorišče

Prvi vrh V4 po dveh in pol letih. Skupni interesi bi lahko premagali nesoglasja med Češko, Madžarsko, Poljsko in Slovaško.

Ena od posledic nedavne zamenjave na vrhu oblasti v severovzhodni sosedi je obnovitev sodelovanja Višegrajske skupine, ki zaradi nasprotij v pogledih na vojno v Ukrajini zadnji dve leti in pol tako rekoč ni delovala. Včeraj so se v madžarskem mestu Gödöllő na vrhu V4 znova zbrali voditelji Češke, Madžarske, Poljske in Slovaške. Še pred začetkom srečanja je madžarski premier Péter ­Magyar razložil poslancem, da je srednja Evropa »navzoča, močna in pripravljena oblikovati svojo prihodnost«. Spomnil je, da je to ena od najpomembnejših regij na stari celini, eden od ključnih generatorjev gospodarske rasti EU in dejavnikov zagotavljanja evropske varnosti, v kateri živi več kot 65 milijonov ljudi. »Naredimo V4 spet veliko,« je prejšnji teden na družbenem omrežju pod fotografijo, na kateri so ...