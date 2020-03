Visoka smrtnost v Italiji

Pred izolsko splošno bolnišnico so namestili kontejner za sprejem morebitnih okuženih. FOTO: Boris Šuligoj

V ponedeljek, 9. marca popoldan dosegljivi podatki lahko pomagajo bolje razumeti pojav zloglasnega virusa sars-cov-2. Podatke smo poiskali pri nacionalnih organizacijah za javno zdravje posamezne države.V Italiji so na območju celotne države do včeraj (8. marca) opravili 49.937 testov ali 825 na milijon prebivalcev, kar uvršča Italijo med najbolj aktivne pri iskanju obolelih na svetu (na prvem mestu je Južna Koreja), zagotovo pa najbolj aktivne v Evropi. V Sloveniji so do danes popoldan opravili 1227 testov ali 613 na milijon prebivalcev, v Avstriji pa do 8. ure zjutraj 4.734 ali 536 testov na milijon prebivalcev.V Italiji so odkrili 7375 obolelih, to je kar 14,7 odstotka vseh testiranih in gre za odstopajoče visok odstotek obolelih. Kajti v Avstriji so do danes zjutraj zabeležili 112 obolelih ali 2,4 odstotka obolelih od vseh testiranih. Medtem ko so v Sloveniji do danes popoldan odkrili 23 obolelih ali samo 1,7 odstotka od vseh testiranih.V Italiji je tudi smrtnost precej višja od razpoložljivih svetovnih podatkov. Če je na svetu danes zabeleženih 111.856 okuženih in doslej obravnavanih 3.894 smrti (to je 3,4-odstotna smrtnost na odkrito število okuženih), ima Italija 4,9-odsotno smrtnost na odkrito število okuženih. Velika razlika v smrtnosti je tudi v primerjavi z Južno Korejo, kjer so imeli doslej 7478 okuženih in le 54 mrtvih, v Italiji pa na 7375 okuženih in 366 mrtvih. Višjo smrtnost v Italiji pripisujejo starejšemu in morda tudi imunsko manj odpornemu prebivalstvu. V Avstriji sta doslej umrla dva, kar pomeni 1,8-odstotno smrtnost glede na število odkritih obolelih.Italijanski državni inštitut za epidemiologijo je pred tremi dnevi objavil podatek, po katerem je od prvih 105 umrlih Italijanov bilo 14,1 odstoka starejših od 90 let, 42,2 odstotka v starosti med 80 in 89 let, 32,4 odstotka med 70 in 79 let in 8,4 odstotka med 60 in 69 let. Večinoma so umirali moški, več kot dve tretjini od njih je imelo že predhodno vsaj tri ali več hudih obolenj.