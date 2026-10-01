Visoka cena severnokorejskih vojakov v Rusiji

V vojno proti Ukrajini se odpravlja nova skupina severnokorejskih vojakov. Čeprav ne bodo edini tujci, ki se bodo z ramo ob rami bojevali z ruskimi rekruti, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posebej opozoril prav nanje. Predvsem zato, ker bi si lahko ruski predsednik Vladimir Putin od severnokorejskega voditelja Kim Džong Una izposodil od 30.000 do 50.000 vojakov, pa tudi zato, ker so Severni Korejci neustrašni in se pogosto raje odločijo za samomor, kot da bi postali ujetniki. Poleg tega je med novimi 10.000 vojaki, kolikor se jih pripravlja na odhod v Rusijo, precej pripadnikov dobro usposobljene posebne enote, ki dejansko odhajajo po nove izkušnje na resničnem bojišču. Severnokorejski vojaki sodelujejo v tuji vojni. Vojska Severne Koreje ima okoli 1,2 milijona aktivnih ...