Visoka cena za poraz

Uspešen poskus obnovitve neposrednih pogajanj med Rusi in Ukrajinci, ki so ga konec prejšnjega tedna uprizorili v Istanbulu, je bil pomemben dogodek. Če bi trdili nasprotno, bi bilo to poniževalno že za približno dva tisoč ruskih in ukrajinskih vojaških ujetnikov, ki utegnejo kmalu zakorakati na prostost, kakor so se dogovorili za pogajalsko mizo.

Srečanje iz oči v oči med sovražnikoma je bilo pomembno tudi zato, ker je pokazalo njuno vsaj načelno pripravljenost za razmislek, kako končno preiti od dejanj k besedam. Spodbudna sta tudi med seboj zelo podobna uradna odziva iz sovražnih prestolnic, kjer so hvalili obnovitev in izkupiček obnovitve pogajanj. Pohvale vreden je bil pogajalski sklep, da se bodo tovrstni dvostranski pogovori nadaljevali. Pa čeprav se bo, kakor je pokazal že prvi poskus, težko dogovoriti, kaj bo sploh tema pogajanj.

Razlike v pogajalskih stališčih se za zdaj zdijo še vedno tako nepremagljive, da je bila še do pred kratkim skoraj nepredstavljiva že sama zamisel o obnovitvi neposrednih pogajanj, ki so takoj po začetku vojne že potekala, a se je Ukrajina z njih po nasvetu zahodnih zaveznic umaknila. Zgodovinarji se bodo nekoč prepirali o tem, ali je bilo pametno, da so Ukrajinci poslušali prepričevanja tujih voditeljev, ali bi bilo bolj modro, če bi takrat ostali za pogajalsko mizo in sprejeli tedanjo rusko ponudbo, s čimer bi v hipu zaustavili prelivanje krvi, Ukrajine pa bi bilo precej več, kakor je je ostalo zdaj.

Če bodo pogajanja spet propadla, bo Ukrajine naslednjič še manj, še precej manj, so menda odkrito zagrozili ruski pogajalci. Neresno bi bilo dvomiti o resnosti njihovih groženj. Tako kot bi bilo neresno, če oblasti v Kijevu ne bi začele razmišljati, ali ne bi bilo glede na sovražnikove vsakdanje uspehe na fronti najbolje, da bi z njim čim prej sklenile mirovni sporazum. Realistično rečeno: prej ko to naredijo, manjši bo njihov poraz.

Nekoč bodo Ukrajinci ugotavljali, da so plačali zelo visoko ceno za nekaj, česar niso dosegli.