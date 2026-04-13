Visoke Trumpove strateške in gospodarske stave

Trump zagotavlja, da se številni tankerji iz Hormuške ožine preusmerjajo proti Ameriškemu zalivu, kot je preimenoval Mehiški zaliv, kjer ZDA po njegovih besedah proizvedejo več nafte od Savdske Arabije in Rusije skupaj. Po pomorski blokadi Venezuele, ki je privedla do vzpostavitve prijateljske oblasti v Caracasu, imajo ZDA ob sebi še državo z največjimi znanimi svetovnimi zalogami nafte.

Venezuela je pred tem poceni oskrbovala tudi Kitajsko, na katero zdaj še bolj pritiska blokada vrat v Perzijski zaliv. Nekateri ameriški opazovalci so napovedali, da bodo pritisnili na vodstvo v Teheranu, naj naredi vse za ponovno odprtje Hormuške ožine. Trump meni, da bi borze najbolj padle, če bi Iran na ZDA izstrelil jedrsko bombo. Videti je, da je republikanec pripravljen na vse.