Visoki ameriški demokrat za nove volitve v Izraelu

Najvišji ameriški demokrati s predsednikom Joejem Bidnom in podpredsednico Kamalo Harris v minulih dneh niso skrivali nezadovoljstva z izraelaskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, ki še vedno načrtuje ofenzivo na palestinsko Rafo v prepričanju, da se tam skrivajo voditelji Hamasa in njihovi izraelski talci. Vplivni demokratski senator Chuck Schumer pa je šel še korak naprej in judovski državi priporočil kar nove volitve. Ogorčeni republikanci demokratom očitajo pristajanje na stališča protiizraelske levice.

Voditelj senatne večine Schumer je najvišji politik judovskega rodu v ZDA in se kot takšen očitno čuti upravičenega do sporočila izraelskemu premieru Netanjahuju, da je ovira za mir na območju. Schumer je Izraelu priporočil nove volitve, saj naj bi bil Netanjahu preveč pripravljen tolerirati civilne žrtve v Gazi, država pa ne more preživeti kot svetovna izobčenka. Schumer je takoj po oktobrskem Hamasovemu napadu s 1200 žrtvami pohitel podpret Izrael in je obsodil razširjeni antisemitizem, »kakršnega nismo videli v generacijah, če sploh kdaj«. Zdaj verjame, da Netanjahu ostaja v preteklosti in ga bolj kot interesi Izraela zanima politično preživetje.

Nekaj podobnega pa mnogi očitajo ameriškim demokratom, ki imajo v Michigau, Minnesoti in ponekod drugje močno protiizraelsko krilo. Brez tamkajšnjih arabsko-ameriških glasov bo imel predsednik Biden morda težave na novembrskih volitvah, izraelski veleposlanik v ZDA Michael Herzog pa je opozoril, da je njegova država suverena demokracija. Po njegovem v času vojne s »Hamasovim genocidnim terorjem« komentarji demokratične zaveznice o izraelski domači politični sceni niso v veliko pomoč.

Demokratska podpredsednica Kamala Harris je nedavno sprejela opozicijskega voditelja Benija Ganca, Netanjahu pa ima več podpore na ameriški desnici. Dolgoletni republikanski senatni voditelj Mitch McConnell je ocenil, da Izrael potrebuje zaveznike, ki se obnašajo kot takšni, demokratska stranka ima po njegovem protiizraelski problem. Republikanci predstavniškega doma s predsednikom Mikom Johnsonom in voditeljem večine Stevom Scalisom na čelu senat pozivajo k sprejemu pomoči Izraelu, ki so jo sami že potrdili.