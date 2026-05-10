Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH odhaja s položaja

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt odhaja s položaja, je danes poročal nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ki se sklicuje na objavo urada visokega predstavnika. Schmidt naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije.

Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil v torek v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu ZN predstavil svoje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah, navaja FAZ, naj bi v njem nenavadno jasno opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno »razgradnjo«.

Washington naj bi želel nekoga, ki bi ga bilo »lažje upravljati«

Po skoraj petih letih se je Schmidt »osebno odločil, da bo sklenil svoje delo pri izvajanju mirovnega procesa v Bosni in Hercegovini«, piše v sporočilu, ki ga je po poročanju FAZ objavil urad visokega predstavnika, o odhodu naj bi Schmidt obvestil tudi Svet za uveljavitev miru in zaprosil za začetek postopka imenovanja naslednika.

Kot še navaja FAZ, naj bi ZDA od Schmidta že mesece »v vse bolj ostrem tonu – in nazadnje očitno celo z ultimatom, kot kaže Schmidtov odziv« zahtevale, naj čim prej odstopi s položaja. Po poročanju časnika naj bi Washington želel imenovati naslednika, ki bi ga bilo »lažje upravljati«.

Schmidt, ki je na položaju visokega predstavnika leta 2021 nasledil avstrijskega diplomata Valentina Inzka, se je med drugim zapletel v odkrit spor z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Politiki iz Republike Srbske že dlje časa zagovarjajo zaprtje urada visokega predstavnika, medtem ko politiki iz druge entitete, Federacije BiH, opozarjajo, da bi to lahko dodatno destabiliziralo državo.