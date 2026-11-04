Vizija skrajne desnice za Evropo

Nedavi dogodki so evropsko politiko postavili pod še ostrejšo luč. Medtem ko so levičarski protesti, med katerimi ni manjkalo nasilja, zajeli mesta od Pariza in Milana do Madrida, se je desnica osredotočila na prihajajoče pomembne volitve. Zdelo se je, da se večina najpomembnejših strank umika. Morda je še prezgodaj za napovedi izidov v Španiji, Franciji, na Poljskem in v Italiji, vendar ni dvoma, da bodo skrajno desničarske in populistične ideje oblikovale Evropo, ki bo nastala po teh volitvah. O tem sem se prepričal v zadnjih nekaj mesecih, ko sem se pogovarjal z vodilnimi politiki in strategi »nove desnice« v Franciji, na Poljskem, v Nemčiji in Italiji. Številni opazovalci tega gibanja so poudarili, da se evropske skrajno desne stranke med seboj razlikujejo pri odnosu do Rusije, ...