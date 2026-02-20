Zagrebško tožilstvo: za požig Vjesnikove stolpnice obtožena dva najstnika

Okrožno državno odvetništvo v Zagrebu je v zvezi z uničujočim ognjem, ki je lani pogoltnil Vjesnikovo stolpnico v središču hrvaškega glavnega mesta, izdalo obtožnico proti dvema osemnajstletnikoma, poroča portal Index. Obtožuje ju povzročitve požara in za povzročitev splošne nevarnosti.

Oba osemnajstletnika sta hrvaška državljana, rojena leta 2007. Obtožnica ju bremeni, da sta 17. novembra lani skupaj in po dogovoru povzročila požar. Navaja, da je na 15. nadstropju stolpnice prvi obtoženi prižgal kartonsko škatlo, napolnjeno s papirji, drugi pa je nato prižgal en papir iz te škatle ter ga zatem vrnil v škatlo.

FOTO: Damir Krajač/Cropix

Požar se je hitro razširil in zajel več nadstropij. Državno tožilstvo je predlagalo tudi podaljšanje preiskovalnega pripora za oba obtoženca. Kot razlog za to je navedlo nevarnost ponovitve kaznivega dejanja. Sodišče je to upoštevalo in pripor podaljšalo.

Ednega od obtožencev je zanimala pridobitev državljanstva BiH

Index navaja še, da je bilo obtožnici priloženo telekomunikacijsko izvedensko mnenje na skoraj šest tisoč straneh, ki se večinoma nanaša na pisno komunikacijo 18-letnikov ter drugih najstnikov, ki so bili tisti večer v stolpnici.

Odkrili so tudi, da se je eden od obeh obtožencev zanimal za možnost pridobitve državljanstva Bosne in Hercegovine, iz česar tožilstvo sklepa, da je nameraval zbežati pred kazenskim pregonom.

Odvetnik Ivan Orešković, ki zagovarja enega izmed obeh obtožencev, je za Index potrdil, da se bodo na odločitev o podaljšanju pripora pritožili in pripravili odgovor na obtožnico.