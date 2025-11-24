Vjesnikovo stolpnico bodo porušili, in to čim prej

Hrvaški minister za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je v ponedeljek po sestanku o stanju pogorelega Vjesnikovega nebotičnika v Zagrebu in srečanju s predstavniki mesta, državnega odvetništva, notranjega ministrstva in strokovnjaki Hrvaškega centra za potresno inženirstvo (HCPI) povedal, da bo zgradbo treba porušiti, in to čim prej.

»Vjesnikovo stolpnico je vsekakor treba odstraniti, tako zaradi morebitnega porušenja kakor zaradi varnosti vsega prometa. Stolpnica je na meji nosilnosti,« je dejal Bačić in dodal, da se bodo sestanki začeli nemudoma, najprej s strokovnjaki Fakultete za rudarstvo, geologijo in nafto (FGM). »Aktivnosti za odstranitev začenjamo takoj – danes,« je dejal, a dodal, da potrebujejo čas za pripravo projekta.

Minister za gradbeništvo Branko Bačić je napovedal, da bo projekt rušenja stekel takoj. Slika je arhivska. Foto Davor Zunic/Cropix

»Na podlagi poročila centra za potresno inženirstvo je treba pripraviti projekt rušenja, nakar se bo začel postopek javnega naročanja, nato pa samo rušenje,« je povedal minister Bačić. Na vprašanje, kako bo nebotičnik porušen, je minister odgovoril, da bodo proučili hrvaške in evropske izkušnje z rušenjem takšnih stavb, nato bodo sprejeli odločitev.

Rušenje se mora izvesti čim prej

»Poročilo smo oddali danes zjutraj: nebotičnik je treba čim hitreje odstraniti,« je dodal Mario Uroš iz Hrvaškega centra za potresno inženirstvo. »Pregledi kažejo, da so na konstrukciji nastale resne statične poškodbe, ki so delno nestabilne. Jasno nam je, da bodo morale v stavbo vstopiti različne službe, da si ogledajo kraj dogodka, vendar tam ni mogoče zagotoviti varnosti, zato se bodo morale v notranjosti zadrževati zelo kratek čas in na lastno odgovornost,« je pojasnil Uroš.

Za pregled poškodovane stavbe so uporabili tudi drone. Foto Damir Krajač/Cropix

Na vprašanje, kdaj naj bi nebotičnik dejansko porušili, je Uroš odvrnil, da je treba to storiti čim prej. »Konstrukcija je trenutno izpostavljena vlagi, dežju, snegu, zmrzali, kar lahko vpliva na raztezanje betona,« je pojasnil in dodal, da dlje kot stoji takšna konstrukcija, večja je nevarnost porušenja dela zgradbe ali celotnega nebotičnika.

Prometna ureditev ostaja v veljavi

Minister Bačić se je oglasil tudi glede prometne ureditve: »Mesto Zagreb razmišlja tudi o drugih prometnih rešitvah z obstoječimi cestami in prometnicami, da bi sprostili promet na tem območju. Posebna prometna ureditev bo veljala, dokler nebotičnik ne bo odstranjen.« Slavonska avenija in podhod ostajata zaprta, dela za širitev prometnice pa se nadaljujejo. Dejal je še, da bi lahko več informacij imeli že v prihodnjih dneh.

Policijski preiskovalci še čakajo, da bi lahko začeli forenzično preiskavo na prizorišču požara. Slika je simbolična. Foto Zarko Basic/Pixsell

Strokovnjaki so v zadnjih dneh poskušali ugotoviti strukturno trdnost Vjesnikove stolpnice po katastrofalnem požaru, kar bo vplivalo tudi prometne rešitve v okolici. Za pregled so uporabili tudi drone, ki so krožili okoli poškodovane zgradbe, da bi ugotovili, ali je vstop varen, na kar čakajo policijski preiskovalci, da bi lahko začeli forenzično preiskavo na prizorišču požara.

Zgradbo, ki je bila nekoč dom uredništev hrvaških časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in znamenitih stripov, kot je Alan Ford, je prejšnji teden popolnoma uničil požar. Policija je že ovadila 18-letna fanta, ki naj bi požar povzročila z zažiganjem kartona in papirja v zgradbi.