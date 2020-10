Vlada danes predvidoma o novih protikoronskih ukrepih

Ključni poudarki: ​V Nemčiji največji porast okužb v enem dnevu

Vlada bo predvidoma danes sprejela več novih ukrepov

V kovinski indrustriji kljub krizi pomanjkanje usposobljenega kadra

7.42 V Nemčiji več kot 4000 novih okužb s koronavirusom

7.40 V Braziliji potrdili več kot pet milijonov okužb s koronavirusom

7.24 Tudi v Bolgariji rekordno število novih okužb

7.05 Čakalne vrste se v šempetrski bolnišnici podaljšujejo, največ čakajočih je za ultrazvok srca

V Nemčiji so v zadnjem dnevu zabeležili 4058 novih okužb z novim koronavirusom. To je preko 1200 okužb več kot v sredo, kar je največji porast v enem dnevu v Nemčiji, je danes sporočil nemški Inštitut Roberta Kocha. Gre tudi za najvišje dnevno število okužb po aprilu, ko je pandemija covida-19 v državi dosegla vrhunec. Na vrhuncu pandemije konec marca in v aprilu so v Nemčiji beležili po več kot 6000 novih okužb dnevno. S strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so uspeli število novih okužb močno zmanjšati, po rahljanju omejitev pa je znova začelo naraščati julija.V zadnjih tednih so že večkrat potrdili rekordno število okužb po aprilu, nazadnje v sredo, ko so zabeležili 2828 na novo okuženih. Skupno so po podatkih nemškega inštituta za javno zdravje doslej potrdili 310.144 primerov okužbe z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah je za covidom-19 umrlo 16 ljudi, skupno pa 9578, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V Braziliji so od začetka pandemije covida-19 potrdili že več kot pet milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom, so v sredo sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Ta južnoameriška država je po številu okužb na tretjem mestu za ZDA in Indijo. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so v preteklih 24 urah potrdili 31.553 novih okužb. Zaradi covida-19 je umrlo še 734 ljudi, od začetka pandemije pa 148.228. Dejanske številke o okuženih in mrtvih so verjetno še precej višje, saj v Braziliji opravijo razmeroma malo testov.V Bolgariji danes poročajo o rekordnih 437 novih okužbah, ki so skupno število okužb v državi zvišale na 22.743. Število dosedanjih smrti je 873. Sicer po poročanju Reutersa tudi v Bolgariji razmišljajo o novih ukrepih, kakršno je zaprtje restavracij, medtem ko zaprtje države in gospodarstva izključujejo.V šempetrski bolnišnici so, da bi nadomestili preglede, odpovedane v času epidemije novega koronavirusa, začeli bolnike na preglede in diagnostiko naročati tudi v popoldanskem času in ob koncih tedna. A se čas obravnave tudi zaradi dodatnega čiščenja in razkuževanja prostorov podaljšuje, čakalne vrste pa se daljšajo.»Število čakajočih se povečuje zaradi vse večjega dotoka napotnic. Največje število napotnic je s stopnjo nujnosti hitro, na tem področju je konec septembra čakalo 5000 bolnikov,« je po sredini seji sveta šempetrske bolnišnice povedala strokovna direktoricaNekoliko manj ljudi ima napotnice s stopnjo nujnosti redno, obvladujejo pa pripad bolnikov z napotnico stopnje nujno, tako za prve preglede kot tudi za diagnostiko. Največ čakajočih je za ultrazvok srca, skupno okrog 700. »Zato bomo začeli izvajati dodaten program, tudi zunaj rednega delovnega časa, da bomo tu vrste nekoliko skrajšali,« je napovedala.Vrste so nekoliko krajše na radiološki diagnostiki, pregledih EMG in prvi pregledi na okulistiki.Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nekaj novih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Ob naraščanju števila potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 je premierže v torek med drugim napovedal omejitev zbiranja ljudi na največ deset z nekaterimi izjemami.Pričakovati je tudi omejitev na strežbo samo sedečim za mizami v gostinskih lokalih, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora (denimo v trgovinah, bankah in podobno). Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja.S tem bi vlada skorajda izčrpala ukrepe, ki jih ima v okviru t. i. oranžne faze ukrepanja. Na voljo bi ji ostali le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev.. Ti ukrepi so še zadnje, kar ima vlada na voljo, preden bi prešli v rdečo fazo, ki po Janševih besedah pomeni razglasitev epidemije.Kovinska industrija se kljub gospodarski krizi in povečanju brezposelnosti spopada s pomanjkanjem usposobljenih zaposlenih, kot težavo navajajo tudi pridobivanje delavcev iz tujine. Slovenska kovinska industrija ustvari skoraj deset milijard evrov prihodkov, od tega tri četrtine v tujini. Ta podjetja zaposlujejo 65.000 ljudi.Toda podjetja opozarjajo na negotovost. Tako denimo v družbi TBP iz Lenarta, ki je vključena v proizvodno verigo avtomobilske industrije, zaradi povečanja naročil znova intenzivno zaposlujejo. Vendar, poudarja direktor, ne vedo, ali gre za dejanske potrebe trga ali le za načrtno ustvarjanje zalog za zagotovitev nemotene proizvodnje jeseni.»Dogaja se nam covid po covidu,« pravi Rojko: »Najprej smo delavce odpuščali in nismo podaljševali pogodb o zaposlitvi, zdaj jih spet odprtih rok sprejemamo na stara delovna mesta. Če se bodo napovedi analitikov uresničile, bomo število zaposlenih v pozni jeseni spet zmanjševali.«