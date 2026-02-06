Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

Vprašanje varnosti je v zadnjih tednih znova določalo ritem javnih razprav v Italiji. Januarja je državo pretresel napad z nožem na eni izmed šol, v katerem je bil ubit dijak, zatem so zaposlovale javnost polemike o prisotnosti ameriške agencije ICE na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, minulo soboto pa so preplavile medije podobe nasilnih protestov proti zaprtju avtonomnega centra Askatasuna v Torinu. Prav izgrede peščice skrajnežev, v katerih je bilo poškodovanih več kot sto policistov, je vlada izkoristila za pospešeno sprejetje varnostnega zakonodajnega paketa. Ta naj bi po mnenju kritikov dodatno omejil prostor za nestrinjanje.

»Ne gre za ad hoc ukrepe, temveč za nadaljevanje strategije, ki jo ta vlada uresničuje od nastopa mandata,« je na družbenih omrežjih zapisala premierka Giorgia Meloni. »Tako še naprej dodajamo koščke natančno začrtanemu načrtu: državi, ki ne obrača glave stran, ki ščiti tiste, ki ščitijo nas, ter vrača državljanom varnost in svobodo.«

V zajetnem »varnostnem paketu« je med drugim uvedena možnost do 12-urnega preventivnega policijskega pridržanja ob varnostno tveganih shodih, namenjena posameznikom, za katere policija na podlagi preteklih dejanj ali predmetov, ki jih imajo pri sebi, presodi, da bi lahko povzročili izgrede. V odloku je hkrati predviden tako imenovani »kazenski ščit«, ki veča jamstva za policiste pri uporabi sile v primerih samoobrambe ali izvajanja dolžnosti. Prav tako so sankcije za organizatorje protestov brez predhodne najave zvišane na do 10.000 evrov.

Varnostni paket je nastal kot odziv na nedavne nasilne proteste v Torinu in druge hude dogodke iz črne kronike. FOTO: Michele Lapini/Reuters

Med odmevnejšimi deli varnostnega paketa, ki je sestavljen iz dekreta z zakonsko močjo in predloga zakona, je najti še prepoved prodaje nevarnih predmetov, kot so noži, mladoletnim osebam. Za nošenje rezil ali ostrih predmetov, daljših od osem centimetrov, na javnih mestih brez utemeljenega razloga je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let.

Priljubljena različica

Prvotni osnutki varnostnega paketa so bili še občutno bolj restriktivni od končne verzije. Vlada je sprva omenjala možnost 48-urnega preventivnega policijskega pridržanja brez sodnega nadzora, kar je po posredovanju predsednika republike Sergia Mattarelle opustila. Iz zakonodajnega postopka je izpadel tudi predlog prvega moža skrajno desne Lige Mattea Salvinija, ki se je zavzemal za uvedbo obvezne varščine za organizatorje protestov kot jamstva za morebitno povzročeno škodo. Kljub milejši končni različici varnostnega svežnja so opozicija, številni pravni strokovnjaki in nevladne organizacije poudarili, da je paket neučinkovit ter da oži prostor za svobodo in izražanje nestrinjanja.

Na vse načine nam hočejo preprečiti, da bi šli na ulice. Bojijo se, da bi se ljudje lahko organizirali, povezali in protestirali proti avtoritarizmu, ki vse bolj prevzema oblike preteklih režimov. Federica Borlizzi

Na to je opozoril tudi odvetnik Giancarlo Liberati, ki je ocenil, da odlok ne prinaša dodane vrednosti in da zanj ni bilo potrebe, saj pravni red že vsebuje ustrezna orodja za pregon kaznivih dejanj. »Rezultat bo – to bomo kmalu videli – nasproten od želenega. Varnosti ni mogoče doseči z zaostritvijo ukrepov in omejevanjem pravic,« je Liberati poudaril za Delo.

Največ pomislekov je med kritiki povzročila uvedba preventivnega pridržanja. Kakor bijejo plat zvona pri Amnesty International Italija, obstaja nevarnost, da se bo začasni odvzem prostosti kljub sodnemu nadzoru v praksi opiral predvsem na subjektivno presojo nevarnosti posameznika. »To odpira široko polje diskrecije, ki lahko prizadene tudi tiste, ki se mirno udeležujejo protestov, ter ima odvračalen učinek na pravico do mirnega zbiranja,« je za Delo posvaril tiskovni predstavnik organizacije Riccardo Noury. Nič manj sporen naj bi bil »kazenski ščit«, ki veča »tveganje nekaznovanosti nasilnih ali nezakonitih dejanj« med pripadniki varnostnih sil.

Varnost in javni red sta temelja politične agende Giorgie Meloni. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

Podobne pomisleke je izrazila tudi Federica Borlizzi, odvetnica in raziskovalka na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, ki je prepričana, da je vlada varnostni paket sprejela z namenom ustrahovanja. Po njenem si želi oblast trge spremeniti v prostore, v katerih je svoboda odvisna od samovolje tistega, ki jih nadzoruje. »Na vse načine nam hočejo preprečiti, da bi šli na ulice. Bojijo se, da bi se ljudje lahko organizirali, povezali in protestirali proti avtoritarizmu, ki vse bolj prevzema oblike preteklih režimov: prezir do nestrinjanja, prezir do šibkih, prezir do demokratičnih pravil in vsake omejitve lastne, vse bolj brezmejne moči,« je bila za Delo kritična do iliberalnih potez desnosredinske vlade Giorgie Meloni.

V Amnesty International so poudarili, da varnostni paket ne pomeni preloma, temveč je nadaljevanje dolgoletnega trenda omejevanja civilnega prostora, ki se je začel in dosegel vrhunec med vrhom G8 v Genovi leta 2001. Pod aktualno vlado se je po njihovih besedah ta strategija le še pospešila: protest je vse pogosteje varnostno vprašanje, represivne prakse se normalizirajo, nestrinjanje se kriminalizira, prostor za njegovo izražanje pa se vztrajno krči.

______________

/

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.