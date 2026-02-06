  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

    Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
    Protesti proti agentom ICE v Italiji. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Protesti proti agentom ICE v Italiji. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Gašper Završnik
    6. 2. 2026 | 19:27
    6. 2. 2026 | 20:24
    6:22
    Vprašanje varnosti je v zadnjih tednih znova določalo ritem javnih razprav v Italiji. Januarja je državo pretresel napad z nožem na eni izmed šol, v katerem je bil ubit dijak, zatem so zaposlovale javnost polemike o prisotnosti ameriške agencije ICE na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, minulo soboto pa so preplavile medije podobe nasilnih protestov proti zaprtju avtonomnega centra Askatasuna v Torinu. Prav izgrede peščice skrajnežev, v katerih je bilo poškodovanih več kot sto policistov, je vlada izkoristila za pospešeno sprejetje varnostnega zakonodajnega paketa. Ta naj bi po mnenju kritikov dodatno omejil prostor za nestrinjanje.

    Senca Minneapolisa v italijanskih Alpah

    »Ne gre za ad hoc ukrepe, temveč za nadaljevanje strategije, ki jo ta vlada uresničuje od nastopa mandata,« je na družbenih omrežjih zapisala premierka Giorgia Meloni. »Tako še naprej dodajamo koščke natančno začrtanemu načrtu: državi, ki ne obrača glave stran, ki ščiti tiste, ki ščitijo nas, ter vrača državljanom varnost in svobodo.«

    V zajetnem »varnostnem paketu« je med drugim uvedena možnost do 12-urnega preventivnega policijskega pridržanja ob varnostno tveganih shodih, namenjena posameznikom, za katere policija na podlagi preteklih dejanj ali predmetov, ki jih imajo pri sebi, presodi, da bi lahko povzročili izgrede. V odloku je hkrati predviden tako imenovani »kazenski ščit«, ki veča jamstva za policiste pri uporabi sile v primerih samoobrambe ali izvajanja dolžnosti. Prav tako so sankcije za organizatorje protestov brez predhodne najave zvišane na do 10.000 evrov.

    Varnostni paket je nastal kot odziv na nedavne nasilne proteste v Torinu in druge hude dogodke iz črne kronike. FOTO: Michele Lapini/Reuters
    Varnostni paket je nastal kot odziv na nedavne nasilne proteste v Torinu in druge hude dogodke iz črne kronike. FOTO: Michele Lapini/Reuters

    Med odmevnejšimi deli varnostnega paketa, ki je sestavljen iz dekreta z zakonsko močjo in predloga zakona, je najti še prepoved prodaje nevarnih predmetov, kot so noži, mladoletnim osebam. Za nošenje rezil ali ostrih predmetov, daljših od osem centimetrov, na javnih mestih brez utemeljenega razloga je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let.

    Prvotni osnutki varnostnega paketa so bili še občutno bolj restriktivni od končne verzije. Vlada je sprva omenjala možnost 48-urnega preventivnega policijskega pridržanja brez sodnega nadzora, kar je po posredovanju predsednika republike Sergia Mattarelle opustila. Iz zakonodajnega postopka je izpadel tudi predlog prvega moža skrajno desne Lige Mattea Salvinija, ki se je zavzemal za uvedbo obvezne varščine za organizatorje protestov kot jamstva za morebitno povzročeno škodo. Kljub milejši končni različici varnostnega svežnja so opozicija, številni pravni strokovnjaki in nevladne organizacije poudarili, da je paket neučinkovit ter da oži prostor za svobodo in izražanje nestrinjanja.

    Na vse načine nam hočejo preprečiti, da bi šli na ulice. Bojijo se, da bi se ljudje lahko organizirali, povezali in protestirali proti avtoritarizmu, ki vse bolj prevzema oblike preteklih režimov.

    Federica Borlizzi

    Na to je opozoril tudi odvetnik Giancarlo Liberati, ki je ocenil, da odlok ne prinaša dodane vrednosti in da zanj ni bilo potrebe, saj pravni red že vsebuje ustrezna orodja za pregon kaznivih dejanj. »Rezultat bo – to bomo kmalu videli – nasproten od želenega. Varnosti ni mogoče doseči z zaostritvijo ukrepov in omejevanjem pravic,« je Liberati poudaril za Delo.

    Največ pomislekov je med kritiki povzročila uvedba preventivnega pridržanja. Kakor bijejo plat zvona pri Amnesty International Italija, obstaja nevarnost, da se bo začasni odvzem prostosti kljub sodnemu nadzoru v praksi opiral predvsem na subjektivno presojo nevarnosti posameznika. »To odpira široko polje diskrecije, ki lahko prizadene tudi tiste, ki se mirno udeležujejo protestov, ter ima odvračalen učinek na pravico do mirnega zbiranja,« je za Delo posvaril tiskovni predstavnik organizacije Riccardo Noury. Nič manj sporen naj bi bil »kazenski ščit«, ki veča »tveganje nekaznovanosti nasilnih ali nezakonitih dejanj« med pripadniki varnostnih sil.

    Varnost in javni red sta temelja politične agende Giorgie Meloni. FOTO: Filippo Monteforte/Afp
    Varnost in javni red sta temelja politične agende Giorgie Meloni. FOTO: Filippo Monteforte/Afp

    Podobne pomisleke je izrazila tudi Federica Borlizzi, odvetnica in raziskovalka na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, ki je prepričana, da je vlada varnostni paket sprejela z namenom ustrahovanja. Po njenem si želi oblast trge spremeniti v prostore, v katerih je svoboda odvisna od samovolje tistega, ki jih nadzoruje. »Na vse načine nam hočejo preprečiti, da bi šli na ulice. Bojijo se, da bi se ljudje lahko organizirali, povezali in protestirali proti avtoritarizmu, ki vse bolj prevzema oblike preteklih režimov: prezir do nestrinjanja, prezir do šibkih, prezir do demokratičnih pravil in vsake omejitve lastne, vse bolj brezmejne moči,« je bila za Delo kritična do iliberalnih potez desnosredinske vlade Giorgie Meloni.

    V Amnesty International so poudarili, da varnostni paket ne pomeni preloma, temveč je nadaljevanje dolgoletnega trenda omejevanja civilnega prostora, ki se je začel in dosegel vrhunec med vrhom G8 v Genovi leta 2001. Pod aktualno vlado se je po njihovih besedah ta strategija le še pospešila: protest je vse pogosteje varnostno vprašanje, represivne prakse se normalizirajo, nestrinjanje se kriminalizira, prostor za njegovo izražanje pa se vztrajno krči.

     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Sredozemlje

    Morje bi lahko vzelo do tisoč življenj

    Nevladniki bijejo plat zvona pred eno od največjih migrantskih tragedij v zadnjih letih.
    Gašper Završnik 3. 2. 2026 | 19:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Olimpijske igre

    Senca Minneapolisa v italijanskih Alpah

    Prisotnost agentov ICE povzroča proteste, politične napetosti in spravlja v zadrego Trumpovo zaveznico Giorgio Meloni.
    Gašper Završnik 30. 1. 2026 | 17:11
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Politolog Javier Corrales

    S Trumpom bo Venezuela kvečjemu polavtoritarni sistem

    Po ameriški intervenciji so se moči znotraj chavizma prerazporedile, ni pa bilo začetka demokratične tranzicije, je za Delo dejal politolog Javier Corrales.
    Gašper Završnik 23. 1. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Zimske olimpijske igre

    Športni spektakel, po katerem bo Italijane bolela glava

    Pred začetkom zimskih olimpijskih iger nihče ne ve, koliko bodo stale, je opozorila predstavnica združenja Libera Elisa Orlando.
    Gašper Završnik 3. 1. 2026 | 08:26
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Reportaža s festivala Bratov Italije

    V čudežni deželi Giorgie Meloni

    Stranka Bratje Italije, ki je izšla iz gibanja fašističnih veteranov, s festivalom Atreju utrjuje svojo podobo normalizirane konservativne sile.
    Gašper Završnik 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Afera Epstein

    Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

    Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
    5. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    varnostprotestiItalijaGiorgia Meloniskrajna desnicaVarnostna zakonodajaSOS4Democracy

    Šport  |  Drugo
    Stožice

    Stožice razprodane pred zadnjim dnem EP v futsalu

    V Stožicah pričakujemo zadnji dan prvenstva stare celine v dvoranskem nogometu. V finalu dvoboj med Španijo in Portugalsko.
    6. 2. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Sobotna priloga
    ICE

    Dva avtobusa, dvajset specialcev in olimpijski ogenj

    Olimpijske igre so razlog za vznemirljiva pričakovanja. Hkrati pa so zimske olimpijske igre razlog za tesnobo.
    Ali Žerdin 6. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaenkrat neznani virus

    Številni v Šmarjeških Toplicah s prebavnimi težavami

    Nekaj gostov je zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje. Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.
    6. 2. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reprezentanca

    Boštjan Cesar razkril ekipo, ki bo bdela nad nogometno reprezentanco

    Novi selektor nogometne izbrane vrste je javnosti predstavil strokovni štab slovenske reprezentance. Veliko jih je s Cesarjem sodelovalo že v Mariboru.
    6. 2. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Za nošenje rezil daljših od osem centimetrov predvidena zaporna kazen

    Kritiki svarijo pred negativnimi posledicami zaostritve varnostne zakonodaje v Italiji.
    Gašper Završnik 6. 2. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več

