Ameriška vlada lahko opravlja le najnujnejša opravila

Dve tretjini Američanov sta nasprotovali zaustavitvi dela vlade, med njimi polovica demokratov. Voditelji leve od obeh velikih ameriških strank pa vztrajajo pri zahtevah za reševanje subvencij dostopnega zdravstvenega zavarovanja iz časov pandemije v upanju, da bodo končno začeli spodkopavati agendo republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Republikanci demokratske zahteve za podaljšanje zdravstvenih subvencij iz pandemije covida-19 zavračajo z argumentom, da gre za zdravstveno zavarovanje za ilegalne priseljence. Predsednik Trump je demokratskega prvaka predstavniškega doma Hakeema Jeffriesa na svojem družbenem omrežju naslikal s sombrerom na glavi, med njegovim obiskom in obiskom senatnega demokratskega prvaka Chucka Schumerja pa na mizo razstavil rdeče čepice z napisom Trump 2028. Zavrnitev 1500 milijard dolarjev dodatnih stroškov v državnem proračunu naj bi bila leto dni pred kongresnimi volitvami lahka odločitev.

Cenejša zdravila

Trump je tudi sam pohitel z naznanitvijo prodaje Pfizerjevih in nekaterih drugih zdravil ceneje od drugih držav, kar v številnih primerih pomeni zelo velik prihranek za Američane. »Dovolj imamo subvencioniranja zdravstvene oskrbe v preostanku sveta,« je dejal. Še preden bi prihranke čutili Američani, pa se je zaostril prepir o dostopnem zdravstvenem zavarovanju, kot ga zagovarjajo demokrati. Prejšnji demokratski predsednik Joe Biden je marca 2021 podpisal tako imenovani ameriški reševalni načrt s skoraj dva tisoč milijardami dolarjev subvencij za razširitev dostopnega zdravstvenega zavarovanja, bolj znanega kot Obamacare.

Senatni prvak John Thune, predsednik predstavniškega doma Mike Johnson in drugi republikanci na prvi dan zaustavitve dela ameriške vlade. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Z njim so se številni Američani, katerih dohodki niso dovolj nizki za zavarovanje za revne Medicaid ali ki niso dovolj stari za starostno in invalidsko zavarovanje Medicare, izognili zasebnemu ali podjetniškemu plačevanju stroškov za zdravstveno zavarovanje. Republikanci so se ogorčeno bojevali proti temu, a ga nikoli niso mogli spodkopati. Trump je zdaj v resni dilemi. Republikansko stranko je lastnoročno spremenil iz stranke bogatašev v stranko delavskega razreda, hkrati pa ohranil konservativno prepričanje, naj ljudje za življenje služijo z delom in ne socialo.

Njegovi gospodarski ukrepi poskušajo vrniti delo Američanom, in čeprav po dobrih osmih mesecih v Beli hiši še ni jasno, ali mu bo uspelo, zavrača demokratsko prepričanje o neomejenih državnih izdatkih. Še posebej ker so demokrati z njimi tudi res pomagali financirati zgodovinski naval domnevno dvajsetih milijonov priseljencev, s katerimi naj bi prevladovali na volitvah. Republikanci delajo vse, da jih čim več spravijo iz države, in večina Američanov jih podpira. Druga stvar pa je boj proti dostopnemu zdravstvenemu zavarovanju, če bo ta prizadel tudi republikanske volivce.

Republikanci za zdaj poudarjajo dvoličnost demokratskih kongresnih voditeljev, ki so se v časih demokratskih predsednikov po levje bojevali proti zaustavljanju dela vlade zaradi nesoglasja z njenimi finančnimi postavkami. Senatnemu voditelju Schumerju očitajo, da se ne upa upreti skrajni levici svoje stranke. V domačem New Yorku mu za vrat diha predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez, newyorški županski kandidat Zohran Mamdani potrjuje obračanje velikega dela stranke k socialistom.

Zid na meji z Mehiko

Demokrati so na predsednika Trumpa pritisnili že v njegovem prvem mandatu, ko so s protesti proti državnim sredstvom za gradnjo zidu na južni meji z Mehiko dosegli 35-dnevno zaprtje vlade, najdaljše v štirih desetletjih. Republikanci med drugim grozijo z desetkanjem vladnih služb, v katerih v veliki večini sedijo demokratski volivci. V ozadju pa razmišljajo tudi o rešitvah vprašanja zdravstvenega zavarovanja, ki bi bile pogodu njihovi stranki. Iz subvencij bi poleg ilegalnih priseljencev odločno izvzeli tudi stroške za prekinitev nosečnosti ali spremembe spola, poleg tega bi zakon o tem sprejemali posebej, ne v skupni zakonodaji za delovanje vlade.

Noca sekcija zida na meji z Mehiko. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Takšne ali drugačne rešitve nujno potrebujejo, če ne, bodo res krivi za povišanje stroškov za zdravstveno zavarovanje za ameriške družine. Do dogovora pa bo ameriška vlada delovala le z najnujnejšimi opravili. Američani bodo še naprej prejemali pokojnine, zavarovani bodo lahko šli k zdravniku, pošta bo še naprej razdeljevala pisma in pošiljke. Težave pa bodo imeli s številnimi storitvami, kot je izdaja potnih listov ali zagotovitev zveznih posojil, težave bodo morda na letališčih in drugje. Nacionalni parki in številni muzeji bodo zaprti.