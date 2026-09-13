Vlada Melonijeve razmišlja o enkratnem stoevrskem bonu za gorivo

Ob vse višjih cenah goriv – dizel je tudi pri nas minuli torek dosegel najvišjo regulirano ceno po juniju 2022 in skoraj dosegel dva evra – Italija in njena premierka Giorgia Meloni iščeta način, kako po koncu splošnega znižanja trošarin ublažiti visoke cene goriva. Vlada naj bi v začetku prihodnjega tedna nadaljevala pogovore o novih ukrepih.

Kot poroča La Repubblica, je med možnostmi enkratni bon za gorivo v vrednosti okoli 100 evrov, namenjen predvsem gospodinjstvom z nižjimi prihodki.

Kdo bi bil upravičen in kje bo država našla denar?

Ukrep še ni sprejet, odprti pa ostajata predvsem dve vprašanji: kdo bi bil do pomoči upravičen in od kod bi država zanjo zagotovila denar.

Ena od možnosti je, da bi upravičencem do kartice Dedicata a te naložili dodatnih 80 do 100 evrov, ki bi jih lahko porabili za gorivo. Kartica je namenjena gospodinjstvom z nižjimi prihodki, pri čemer je eden od pogojev kazalnik ISEE do 15.000 evrov na leto. Osnovna pomoč za leto 2026 znaša 500 evrov na gospodinjstvo in je po sedanjih pravilih namenjena nakupu hrane, navaja Corriere Dela Sera.

Takšno rešitev podpira minister za podjetništvo Adolfo Urso.

Toda v koaliciji glede kroga upravičencev ni soglasja. Vodja Lige in podpredsednik vlade Matteo Salvini zahteva pomoč tudi za samozaposlene, taksiste, avtoprevoznike in druge, ki avtomobil oziroma gorivo potrebujejo za opravljanje dela.

Med možnostmi so tudi boni za gorivo, ki bi jih zaposlenim zagotavljala podjetja. Težava takšnega ukrepa je, da samozaposleni do njega ne bi mogli dostopati.

Za avtoprevoznike sicer že velja ločen sistem pomoči. Država jim omogoča davčni dobropis za del dodatnih stroškov zaradi dražjega dizelskega goriva, vlada pa je septembra za ta namen zagotovila še dodatnih 11,4 milijona evrov.

Melonijeva vlada želi postopoma opustiti splošno zniževanje trošarin, saj je takšna pomoč draga in koristi vsem voznikom ne glede na njihove prihodke.

Znižanje dajatev na dizelsko gorivo za 17 centov na liter je vlada 10. septembra ponovno podaljšala, tokrat do 17. septembra. Samo zadnje podaljšanje bo državo stalo okoli 85 milijonov evrov, od marca pa so različni ukrepi za zniževanje cen goriva skupaj že presegli dve milijardi evrov.

Bencin 2,10 evra, dizel že 2,21 evra za liter

Cene goriv v Italiji medtem še naprej rastejo. Po zadnjih podatkih je povprečna cena litra bencina pri samopostrežnih črpalkah dosegla okoli 2,10 evra, dizelskega goriva pa približno 2,21 evra. Na avtocestah so cene še višje, navaja Ansa.

Največja težava pri novih ukrepih ostaja njihovo financiranje. Po poročanju La Repubblice naj bi bila odločitev o ciljno usmerjeni pomoči povezana tudi z novimi javnofinančnimi podatki.

Italijanski statistični urad Istat naj bi 22. septembra objavil podatke, iz katerih bo razvidno, ali je italijanski javnofinančni primanjkljaj padel pod tri odstotke bruto domačega proizvoda.

Če bi novi podatki potrdili padec primanjkljaja pod to mejo, bi to okrepilo možnosti Italije za izstop iz evropskega postopka zaradi čezmernega primanjkljaja, vladi pa bi lahko povečalo javnofinančni manevrski prostor. Za formalno končanje postopka je sicer potrebna tudi odločitev evropskih institucij.

La Repubblica med mogočimi viri financiranja omenja tudi prihodke od prodaje plina. V vladajoči koaliciji krožijo še drugi predlogi, med njimi obdavčitev dodatnih dobičkov energetskih podjetij in prispevek bank.

Prav vprašanje, kdo naj plača nove ukrepe za blažitev visokih cen goriv, ostaja eno glavnih odprtih vprašanj v vladajoči koaliciji.