Vlada o proračunih za prihodnji dve leti

Vlada bo danes na Brdu pri Kranju obravnavala predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Poleg sprememb proračuna za leto 2021 ter proračuna za leto 2022 ima na dnevnem redu še zakon o njunem izvrševanju in preostale proračunske dokumente, vse skupaj pa mora oddati v parlamentarno proceduro najpozneje do četrtka.



Za leto 2021 je DZ proračun sprejel novembra lani, ko je za vse proračunske uporabnike skupaj predvidel 10,45 milijarde evrov porabe, medtem ko naj bi se v državno blagajno steklo 11,11 milijarde evrov, kar je največ doslej.



Zgornja meja proračunskih odhodkov je določena že nekaj časa in če bi jo želela vlada spremeniti, mora DZ hkrati predlagati tudi spremembe veljavnega odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn. Ta določa, da lahko vsi proračunski porabniki skupaj prihodnje leto porabijo 10,45 milijarde evrov, v letu pozneje pa se lahko ta številka zviša na 10,70 milijarde evrov.



Iz vlade so pred današnjo sejo sporočili, da sta oba proračuna razvojno in socialno naravnana. Usmeritve za pripravo predloga sprememb proračuna za leto 2021 in predloga proračuna za leto 2022 je vlada sprejela konec julija. Ob tem je spomnila na epidemijo covida-19, ki je zahtevala občutno zvišanje proračunske porabe v letošnjem letu.



Analitiki po občutnem upadu obsega bruto domačega proizvoda (BDP) v letošnjem letu za prihodnje leto napovedujejo vnovično okrevanje. Kot je v pred kratkim objavljeni jesenski napovedi zapisal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, naj bi gospodarska rast v letu 2021 dosegla 5,1 odstotka in nato leta 2022 3,7 odstotka. Letos se bo BDP države po teh napovedih skrčil za 6,7 odstotka.