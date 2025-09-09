Vlada odpravila blokado, a na ulicah je še večji kaos

Neomejen dostop | že od 14,99€
Čeprav so oblasti v Nepalu v torek ugodile eni ključnih zahtev protestnikov in odpravile blokado 26 platform družbenih omrežij, se razmere v državi ne umirjajo.
Protesti, ki so izbruhnili v ponedeljek, se po poročanju tujih tiskovnih agencij nadaljujejo in ponekod celo stopnjujejo.
Množice, ki jih poročevalci opisujejo kot še večje kot v ponedeljek, so se znova zbrale pred poslopjem parlamenta v prestolnici Katmandu, kjer po navedbah britanskega BBC odmevajo pozivi k odstopu premiera K. P. Šarme Olija.
Po zadnjih podatkih je v nasilnih spopadih med protestniki in policijo umrlo že 19 ljudi. Kljub policijski uri, ki je zjutraj veljala v več mestih, so se protestniki spravili nad domovanja politikov in vladne stavbe, zažigali gume in metali kamenje.
Vlada je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, odredila preiskavo policijskega odziva, a kritike na račun ukrepanja oblasti so že terjale prve politične posledice, saj so zaradi nestrinjanja z vladno strategijo odstopili trije ministri.
Spomnimo, proteste, na čelu katerih so mladi, je prejšnji teden spodbudila odločitev vlade o blokadi družbenih omrežij, češ da se ta niso registrirala pri pristojnem ministrstvu.
V ozadju te odločitve pa naj bi bila po mnenju kritikov kampanja na spletu, katere tarča so bili otroci politikov zaradi razkazovanja razkošnega življenjskega sloga.
A prepoved je bila le povod, ki je sprostil dolgoletno nezadovoljstvo med mladimi, ki se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti ter vsesplošno korupcijo in nepotizmom v državi.
Gibanje je tako hitro preraslo v širši upor, ki terja odgovornost celotne politične elite in sistemske spremembe. Policija proti protestnikom, ki zahtevajo odgovornost za nasilje, posreduje s solzivcem, poroča britanski BBC.
