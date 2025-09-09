Vlada odpravila blokado, a na ulicah je še večji kaos

Čeprav so oblasti v Nepalu v torek ugodile eni ključnih zahtev protestnikov in odpravile blokado 26 platform družbenih omrežij, se razmere v državi ne umirjajo.

Protesti, ki so izbruhnili v ponedeljek, se po poročanju tujih tiskovnih agencij nadaljujejo in ponekod celo stopnjujejo.

Množice, ki jih poročevalci opisujejo kot še večje kot v ponedeljek, so se znova zbrale pred poslopjem parlamenta v prestolnici Katmandu, kjer po navedbah britanskega BBC odmevajo pozivi k odstopu premiera K. P. Šarme Olija.

V nasilnih spopadih je umrlo že 19 ljudi. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

Po zadnjih podatkih je v nasilnih spopadih med protestniki in policijo umrlo že 19 ljudi. Kljub policijski uri, ki je zjutraj veljala v več mestih, so se protestniki spravili nad domovanja politikov in vladne stavbe, zažigali gume in metali kamenje.

Vlada je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, odredila preiskavo policijskega odziva, a kritike na račun ukrepanja oblasti so že terjale prve politične posledice, saj so zaradi nestrinjanja z vladno strategijo odstopili trije ministri.

Od upora proti cenzuri do boja s korupcijo

Spomnimo, proteste, na čelu katerih so mladi, je prejšnji teden spodbudila odločitev vlade o blokadi družbenih omrežij, češ da se ta niso registrirala pri pristojnem ministrstvu.

V ozadju te odločitve pa naj bi bila po mnenju kritikov kampanja na spletu, katere tarča so bili otroci politikov zaradi razkazovanja razkošnega življenjskega sloga.

Vlada je odredila preiskavo policijskega odziva na proteste. FOTO: Prabin Ranabhat/AFP

A prepoved je bila le povod, ki je sprostil dolgoletno nezadovoljstvo med mladimi, ki se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti ter vsesplošno korupcijo in nepotizmom v državi.

Gibanje je tako hitro preraslo v širši upor, ki terja odgovornost celotne politične elite in sistemske spremembe. Policija proti protestnikom, ki zahtevajo odgovornost za nasilje, posreduje s solzivcem, poroča britanski BBC.