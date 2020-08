Vlada s svetovalno skupino za covid-19 tudi o začetku šolskega leta

07.49 Število novih okužb s koronavirusom v ZDA upada

07.29 Vlada danes s svetovalno skupino za covid-19 tudi o začetku šolskega leta

07.34 Predstavitev epidemiološkega stanja pri nas in v sosednjih regijah

Pojavnost okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 20,17. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

07.19 Obrambni ministri EU o sodelovanju s partnerji in obrambi po pandemiji

Število novih okužb z novim koronavirusom je začelo v ZDA upadati, kar je lahko posledica tega, da vse več ljudi nosi maske, ali pa posledica tega, da je opravljenih manj testov kot v začetku meseca. Na dan še vedno umre skoraj 1000 ljudi. Do torka zvečer se je v ZDA s koronavirusom okužilo že 5,78 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 178.400. Na dan se sedaj okuži povprečno po 43.000 ljudi, kar je 21 odstotkov manj kot v začetku avgusta. Na vrhuncu pandemije aprila je bilo novih okužb na dan po 34.000.Vladna ekipa se bo danes sestala s svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Med drugim bodo govorili o ukrepih za obvladovanje epidemije covida-19 v jeseni, ko se pričakuje nov val, ter o začetku novega šolskega leta. Za zdaj je predvideno, da bodo 1. septembra šli v šole vsi učenci in dijaki ob upoštevanju priporočil NIJZ (model B). Še prej bo ministrica za izobraževanje, znanost in športo tem sprejela interni sklep, šole pa bodo prejele okrožnico.Če bi se epidemiološka slika v državi bistveno poslabšala, bi prešli na model C, ki predvideva, da se del učencev in dijakov izobražuje v šoli, del pa na daljavo, model D pa določa, da se na daljavo izobražujejo vsi. Model A sicer predvideva, da v šolo odidejo vsi učenci in dijaki kot običajno in brez omejitev.Vlada bo na dopoldanski novinarski konferenci skupaj s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predstavila aktualno epidemiološko stanje pri nas in v sosednjih regijah. Predstavili bodo celovito primerjavo Slovenije s pokrajinami na Madžarskem, v Avstriji in Italiji, je v torek napovedal vladni govorec za covid-19Trenutna pojavnost okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pri nas, z upoštevanjem zadnjih številk, sicer znaša 20,17, kar po Kacinovih besedah pomeni, da smo »na sredini rumenega območja«. Zlasti zaradi začetka šolskega leta pa si vlada prizadeva pojavnost okužb do prihodnjega torka še »občutno znižati«.Na Hrvaškem pa je po ocenah NIJZ pojavnost okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh presegla 65 in še vedno raste.V Berlinu se bodo danes sestali obrambni ministri Evropske unije, med njimi tudi slovenski minister. Razpravljali bodo o operativnem sodelovanju s partnerji in obrambni kulturi EU po pandemiji covida-19.