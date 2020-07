Vlada ZDA tujih študentov vendarle ne bo izgnala

Vlada predsednika Donalda Trumpa se je pred tednom dni odločila, da bo ukinila študentske vizume, če univerze zaradi epidemije covida-19 predavanj jeseni ne bodo organizirale v živo. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Ameriška vlada je odstopila od namere, da iz ZDA izžene tuje študente, če njihove univerze kljub pandemiji covida-19 ne bodo poskrbele, da bodo predavanja in druge dejavnosti potekali v živo. Odločitev je sporočila dan po tem, ko se je nanjo vsul nov plaz tožb.Najprej sta se za tožbo odločili univerzi iz Bostona, Harvard in MIT, nato se je pridružilo še 18 zveznih držav, pa tudi druge univerze so izrazile pisno podporo tožbi.Vlada predsednikase je pred tednom dni odločila, da bo ukinila študentske vizume in izgnala tuje študente, če njihove univerze zaradi epidemije covida-19 predavanj jeseni ne bodo organizirale v živo. Študenti so dobili možnost, da se prepišejo na tiste univerze, kjer bodo predavalnice odprte.Napoved Trumpove vlade izgonu tujih študentov je bila objavljena, ko je Harvard naznanil, da bo zaradi pandemije covida-19 večji del jesenskega semestra potekal na daljavo. Trumpova vlada je takrat začela intenzivno kampanjo pritiska na vse izobraževalne ustanove v ZDA, naj pouk in predavanja organizirajo v živo, sicer jim grozi odvzem zveznih sredstev ali celo statusa ustanove, oproščene plačevanja davkov.Na univerze je Trump, ki se s koronavirusom ne ukvarja več in trdi, da o tem lažejo vsi, od medijev do zdravnikov in znanstvenikov, pritisnil preko tujih študentov, ki zanje predstavljajo pomemben vir dohodka.Usoda tujih študentov je pri tem za vlado, ki od samega začetka leta 2017 vodi intenzivno politiko nasprotovanja priseljevanju in tujcem nasploh, na čelu s tistimi, ki skušajo priti čez južno mejo, postranskega pomena.