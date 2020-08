Vladaj, Velika Britanija, vladaj valovom!

The Proms, osemtedenski poletni program klasičnih koncertov, ki pod okriljem BBC poteka v Londonu, se bo 12. septembra končal z grenkim priokusom. Glasbeniki bodo zadnja dva tedna v dvorani Royal Albert Hall nastopali v živo, toda ne pred občinstvom. Tudi zadnji večer ne. Prvič po dolgih desetletjih torej ne bo prepevanja dveh starih domoljubnih skladb o velikem imperiju, svobodi in vojski z glasbeniki.Land Of Hope And Glory (Dežela upanja in slave) in Rule, Brittania! (Vladaj, Britanija!) sta namreč obvezna in že tradicionalna sklepna točka festivala. V dvorani in na prostem poskrbita za spektakularen prizor: tisoči Britancev (in ...