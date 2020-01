Vladajoča HDZ še ni zrela za odpis

Na Hrvaškem se postavlja vprašanje, ali obstajajo politične sile, ki bi HDZ lahko izrinile z vrha politične scene. Na minulih evropskih in predsedniških volitvah se je pokazalo, da so ljudje pripravljeni na spremembe, če bo kdo dovolj politično močan, da jih sproži.



Čeprav je vse več ljudi, ki ne podpirajo HDZ, se vladajoča stranka ne bo predala brez boja. Na voljo imajo močno strankarsko strukturo v vsaki občini, sistem volilnih enot je v njihov prid, lahko pa računajo tudi na množico ljudi, ki so jih nagradili s službami v javni upravi. Njihovo glavno orodje so tudi režimski mediji, ki pa zaradi družbenih omrežij izgubljajo pomembnost. Predsednica Kolinda Grabar Kitarović je ob koncu mandata na Pantovčaku poudarila, da v preteklih petih letih za medije nobeno njeno dejanje ni bilo dovolj dobro, ampak je bilo označeno celo kot neumno ali sramotno za državo.

Monopol nad resnico

Sodeč po rezultatih volitev in javnomnenjskih anket večine volivcev ni več strah, da jih bodo razglasili za nasprotnike hrvaškega naroda in države, če se bodo izrekli proti HDZ. V zadnjih treh desetletjih so ljudje tudi zaradi tega ostajali brez službe, grozili pa so jim tudi fizično, če so bili proti HDZ, ne glede na to, ali so jih razglasili za rdeče ali črne. Prvi so veljali za komuniste ali Jugoslovane, drugi za ustaše. Po navedbah Mateja Mijića, šefa kampanje Miroslava Škora, se je to dogajalo tudi na predsedniških volitvah.



Na volilne rezultate vplivajo tudi zavezništva in prijateljstvo vodilnih politikov HDZ z osumljenci za kazniva dejanja, ki so jih razkrila družbena omrežja. HDZ je v težavah, ker vse manj lahko deli in ker število državnih uslužbencev ne more neskončno rasti. V zadnjih letih je tudi več služb pri zasebnikih, ki so bolje plačane kot v javnem sektorju. Tega HDZ ne razume, za volilni poraz pa krivi ljudi, ki so se izselili iz županij, kjer je HDZ na oblasti. Na prihajajočih parlamentarnih volitvah ni videti, da bodo spremenili taktiko deljenja praznih obljub, stavljenja na nacionalistično retoriko in mobilizacijo članstva ter grožnjami drugače mislečim.

Novi napadi na premiera

Po zadnji javnomnenjski anketi agencije Promocija Plus je HDZ prvič po štirih letih manj priljubljena kot SDP, ki ni naredila ničesar, da bi si zaslužila vodilno mesto. Zmaga na predsedniških volitvah je osebni uspeh Zorana Milanovića, ki je na vrhu seznama priljubljenosti zamenjal premiera Andreja Plenkovića, ne zasluga SDP na čelu z Davorjem Bernardićem. Novi hrvaški predsednik je bil najbolj priljubljen politik januarja, 27,8 odstotka od 1300 anketirancev je podprlo SDP, medtem ko je HDZ s 26,9 odstotka podpore padla na drugo mesto.



Poraz Grabar Kitarovićeve je odprl prostor za nove napade nezadovoljnih članov HDZ na Plenkovića. Po njihovem mnenju je popeljal stranko, ki je s sprejetjem istanbulske konvencije izgubila del konservativnih volivcev, preveč proti politični sredini. Skrajno desnemu krilu stranke gre v nos sodelovanje v vladi s Samostojno srbsko demokratsko stranko (SDSS). Predsedniške ambicije v HDZ sta napovedala nekdanja zunanja ministra Miro Kovač in Davor Ivo Stier. V boj proti Plenkoviću se je podal še vukovarski župan Ivan Penava, ki je premieru in prvaku HDZ očital, da stranko vodi v napačno smer.