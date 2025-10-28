Vladavini prava bi pristrigli peruti

V nadaljevanju preberite:

Vladavini prava ne kaže najbolje, ne na svetovni ravni ne v Evropski uniji, je pokazala letošnja analiza washingtonske organizacije Projekt svetovne pravičnosti (WJP). Indeks, ki ga izračunavajo, se je v Evropski uniji letos najbolj znižal na Madžarskem in Slovaškem.

Slovenija je v skupini 31 držav EU, Efte in Severne Amerike na 19. mestu. Na globalni ravni je uvrščena na 26. mesto. Kljub rahlemu znižanju skupne ocene, za manj kot odstotek, je pridobila eno mesto v obeh kategorijah. Najslabše se je odrezala na področju kazenskega sodstva in boja proti korupciji