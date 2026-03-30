Vladavino prava v EU spodkopava vse več držav. Kaj pa Slovenija?

Vlade petih držav članic Evropske unije »dosledno in namerno« spodkopavajo vladavino prava, ugotavlja vodilna evropska organizacija za civilne svoboščine Civil Liberties Union for Europe ali Liberties. Demokratični standardi se medtem slabšajo v še šestih drugih državah članicah EU, vključno z državami z zgodovinsko močno demokracijo, poroča Guardian.

Pri Liberties so na podlagi dokazov več kot 40 nevladnih organizacij iz 22 držav vlade Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Slovaške označili za »razgrajevalce«, torej tiste, ki aktivno slabijo pravno državo.

V poročilu za leto 2026, objavljenem v ponedeljek, skupina navaja, da se je vladavina prava na Slovaškem poslabšala na vseh področjih – v sodstvu, boju proti korupciji, svobodi medijev in nadzornih mehanizmih civilne družbe – pod populistično, avtoritarno in prorusko vlado Roberta Fica.

Podobno je v Bolgariji, medtem ko se na Madžarskem morda končuje 16-letna vladavina premiera Viktorja Orbána z državnozborskimi volitvami, ki bodo potekale 12. aprila. Pri Liberties ugotavljajo, da Madžarska »ostaja povsem samosvoja kategorija, saj še naprej uvaja vse bolj regresivne zakone in politike brez znakov sprememb«.

Na Hrvaškem leta 2025 ni bilo napredka na področju pravne države, v nekaterih segmentih pa je bilo celo nazadovanje. Vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića, ki vključuje tudi skrajno desno stranko, nadaljuje problematične prakse, kot so toleriranje ustaške simbolike in spodkopavanje zaupanja v sodstvo, ki ostaja nizko, so povzeli v poročilu. Boj proti korupciji je neučinkovit, zaradi političnih pritiskov pa je okrnjena tudi medijska svoboda.

Katere države drsijo in katere mirujejo

Kot »drseče« države so pri Liberties opredelil Belgijo, Dansko, Francijo, Nemčijo in Švedsko – vse države z močno demokratično tradicijo –, kjer pravna država na nekaterih področjih nazaduje, vendar to ni del celovite politične strategije.

Slovenijo so skupaj s Češko, Estonijo, Grčijo, Irsko, Nizozemsko, Romunijo, Španijo in nekaterimi drugimi državami opredelili kot »mirovalko«. Gre za države, kjer se razmere vladavine prava niti ne izboljšujejo niti ne poslabšujejo. Med največje slabosti Slovenije med drugim spadajo dolgotrajni in netransparentni sodni postopki, pomanjkanje kadra in nedoslednost v boju proti korupciji v praksi.

V kategorijo mirovalcev je bila uvrščena tudi Poljska, pri čemer si predsednik vlade Donald Tusk prizadeva obnoviti ključne elemente pravne države – med drugim neodvisno sodstvo –, ki jih je razgradila prejšnja vlada stranke Zakon in pravičnost (PiS), vendar ga pri tem ovira predsedniški veto.

Edina država, ki so jo pri Liberties označili za »prizadevno«, je Latvija, saj njena vlada aktivno izboljšuje standarde pravne države.

Institucije EU oslabile zaščito temeljnih pravic

Poročilo je tudi navedlo, da so mehanizmi EU za obravnavo spodkopavanja vladavine prava večinoma neučinkoviti, saj večina držav članic kljub večletnim priporočilom evropske komisije teh ne pretvori v konkretne ukrepe.

Od stotih priporočil komisije, ki so jih analizirali pri organizaciji Liberties, jih 61 ni pokazalo nobenega napredka, pri nadaljnjih 13 pa se je stanje celo poslabšalo. V poročilu so kritizirali tudi institucije EU na splošno in zapisali, da so leta 2025 ne le »odražale številne težave, ki jih vidimo v državah članicah«, temveč tudi niso dosledno uveljavljale in branile temeljnih človekovih pravic.

»Normalizirale so uporabo izrednih, pospešenih zakonodajnih postopkov, oslabile ključne zaščite temeljnih pravic ter vodile usklajeno kampanjo proti nadzornim organizacijam,« je dejala Kersty McCourt, višja svetovalka pri Liberties. Dodala je, da institucije »spodkopavajo verodostojnost EU in njenih lastnih poročil o pravni državi«.

Slabši nadzor ljudstva nad oblastjo

Pri Liberties so ugotovili, da so se razmere glede vladavine prava v letu 2025 najbolj poslabšale na področju demokratičnih »zavor in ravnovesij«: neodvisne nevladne organizacije in civilne družbe bi morale imeti več moči, da se organizirajo, izpodbijajo odločitve in nadzorujejo oblast. Na Madžarskem so, denimo, prepovedali parado ponosa, njihove organizatorje – vključno z županom Budimpešte – pa so podvrgli uradnim preiskavam.

V Italiji so sprejeli izredno restriktiven varnostni odlok, ki kriminalizira zapore cest in druge oblike nestrinjanja, hkrati pa krepi pooblastila policije. V več državah članicah so se pod prepovedmi in kazenskimi postopki znašli tudi podnebni in propalestinski protestniki.

Na področju svobode medijev je le majhno število držav doseglo merljive izboljšave. Napadi na novinarje so se povečali v Bolgariji, na Hrvaškem, v Italiji, na Nizozemskem in še posebej na Slovaškem.