Vlak brexita še na poti v neznano

Bruselj – Sodelovanje v programih EU, ribištvo in enaki konkurenčni pogoji so tri od tem, ki so na agendi pogajalcev iz Bruslja in Londona, ko bodo jutri začeli nov, že deveti krog pogajanj o prihodnjih odnosih med Unijo in Združenim kraljestvom.Obdobje tranzicije, med katerim brexit bolj ali manj ni opazen (razen da London ni več zastopan v institucijah EU), saj je Otok ostal del evropskega notranjega trga in carinske unije, se izteče konec leta. Zato deveti krog velja za eno od zadnjih priložnosti deveti krog pogajanj o prihodnjih odnosih med Unijo in Združenim kraljestvo. Če sporazuma ne bo, bo ločitev neurejena, pričakovati ...