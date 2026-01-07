Vlak je zaradi snega vozil 21 ur, potniki izmučeni

Potniški vlak, ki je v torek malo pred 14. uro odpeljal iz Zagreba proti Splitu in v običajnih razmerah vozi približno osem ur, je v Split prispel šele okoli 11. ure naslednje jutro. Zaradi obilice snega in podrtih dreves na progi je vlak več kot 12 ur stal v Kninu, kjer so potniki preživeli noč. Nekateri potniki so za hrvaške medije opozorili, da so bile razmere nevzdržne, da ogrevanje ni delovalo in da hrane ni bilo mogoče kupiti.

Kljub dolgemu čakanju je večina potnikov ob prihodu v Split poudarila, da so bile razmere na vlaku znosne, čeprav so se strinjali, da je bilo potovanje izjemno naporno.

Vojko, eden od potnikov, je za Slobodno Dalmacijo povedal, da na vlaku ni bilo mrzlo, a da se ni dalo spati.

»Bilo je toplo, vendar res ne moreš spati. Lahko samo malo dremaš, za kratek čas zapreš oči,« je dejal.

Podobno izkušnjo je opisala tudi Emilijana, ki poudarja, da med potniki ni bilo panike.

»Bilo je tako, kot je bilo zunaj, sneg in zastoj. V vlaku je bilo toplo, ljudje so se pogovarjali, družili. Postregli so nam s sokovi in sladkarijami, kolikor je bilo mogoče. Informacije smo dobili vsakič, ko smo vprašali, vse nam je bilo razloženo,« je povedala.

Težava je slabo vzdrževanje proge

Violeta meni, da je glavni problem pomanjkljivo vzdrževanje železniške proge. »Vedeli smo, da bo pot dolga, a ko se zgodi kaj takega, lahko le čakaš. Največja težava je, da ob progi ne odstranjujejo dreves. Pomrznila so, padla na tire in popolnoma zaprla promet. Če bi veje redno odstranjevali, takšnih zimskih težav ne bi bilo,« je opozorila. Dodala je, da osebje vlaka ni imelo dovolj informacij.

Vlak je po 21 urah prišel do Splita. FOTO: Cropix

»Mislim, da sprevodnica ni bila dovolj obveščena, čeprav se je trudila. A mi nismo paničarili, saj smo bili vendarle v Kninu. Ena potnica je dobro rekla, da bi bilo veliko huje, če bi obstali sredi ničesar.«

Violeta je razkrila tudi dodaten vzrok za zastoj. »Sprva je nastala poškodba na steklu v kabini lokomotive, zato je morala posredovati policija. Verjetno iz varnostnih razlogov. Zaradi prepiha v kabini vožnja ni bila mogoča, vendar je ogrevanje v vagonih ves čas delovalo in nihče ni zmrzoval.«

Zamujeni izpiti in pomanjkanje pitne vode

Študentka Marta je bila med najbolj nezadovoljnimi, saj je zaradi predolgega postanka zamudila kolokvij. »Vlak me je res spravil v težave, zamudila sem izpit. Iskreno me je zelo razočaral. Pogosto se vozim z vlakom in sem vajena zamud, a tokrat je bilo preveč.«

Dodala je, da razmere na vlaku kljub temu niso bile slabe. »Spala sem, ni nas zeblo, ogrevanje je delovalo. Zjutraj smo dobili rogljičke in sok, težava pa je bila, da v vlaku ni bilo pitne vode.«

Potnica Tamara je povedala, da je vlak iz Zagreba odpeljal okoli 14. ure, v Knin prispel okoli 21. ure, od tam pa ponovno krenil šele okoli 9. ure zjutraj.

»Potovanje je bilo zelo dolgo, a ni nas bilo strah. V vlaku je bilo toplo, čeprav je bil zunaj popoln mrak in nisi vedel, kaj se dogaja.« Dodala je, da so poskušali organizirati nadomestni prevoz:

»Poskušali so zagotoviti avtobuse, vendar zaradi snega tudi ti niso mogli voziti. Promet je bil ustavljen, dokler težav niso odpravili. Moram reči, da so se res trudili.«

Vlak je po jutranjem čiščenju proge nadaljeval vožnjo in v Split prispel z večurno zamudo, s čimer se se je končalo eno najdaljših in najtežjih potovanj na tej relaciji to zimo.