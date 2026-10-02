Vlomi v domove finskih politikov

Finska policija preiskuje več vlomov v domove članov parlamenta, predsednik finske vlade Petteri Orpo je povedal, da sumijo na zunanje povezave, poroča nemški DW.

Finski predsednik Alexander Stubb je napade označil za napade na demokracijo.

Po podatkih parlamenta točna številka vlomov ni znana, jih je pa kar veliko. Primeri so se zgodili v daljšem časovnem obdobju, prvi se je menda zgodil lani. Motiv in storilec še nista znana. Za začetno fazo preiskave je bila zadolžena helsinška policija.

Poslance pozivajo k večji previdnosti

Poslance so opozorili, naj bodo bolj previdni, prijavijo vsako sumljivo dogajanje in po potrebi o njem obvestijo policijo. Policija zadevo preiskuje in nima še komentarja.

Časopis Ilta-Sanomat je v začetku tedna poročal, da so bili poslanci prejšnji teden opozorjeni na morebitne vlome in da je časopis seznanjen z vsaj dvema tovrstnima primeroma.

Odkar se je začela invazija v Ukrajini, je Finska še posebej pozorna na nevarnosti, saj si deli mejo z Rusijo. V Nato je vstopila leta 2023. Istega leta so Moskvo obtožili »hibridnega vojskovanja« in organiziranja povečanega prihoda migrantov na skupno mejo.