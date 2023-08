Vložena obtožnica proti Dodiku, grozi mu do pet let zapora

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes vložilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora.

Parlament Republike Srbske je konec junija sprejel zakona o nepriznavanju odločitev ustavnega sodišče BiH in odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. S tem se je odzval na odločitev ustavnega sodišča v Sarajevu, ki je pred tem spremenilo pravilnik tako, da sodelovanje srbskega ustavnega sodnika ne bo več potrebno pri sprejemanju odločitev.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt se je na podlagi pooblastil, ki jih ima, odločil za razveljavitev spornih zakonov. Obenem je uvedel tudi spremembe kazenskega zakonika, po katerih bodo dejanja, ki kršijo ustavno ureditev države, v prihodnje obravnavali kot kaznivo dejanje.

Dodik je napovedal, da bo vztrajal pri sprejemanju zakonov za okrepitev delovanja entitete s sedežem v Banjaluki in onemogočanje delovanja zveznih ustanov, četudi mu zaradi tega grozi zapor.

Kljub odločitvi Schmidta je 7. julija tako podpisal zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti, Lukić pa je dan kasneje to odločitev objavil v uradnem listu.

Obtožnico mora potrditi še sodišče BiH. Če bo Dodika in Lukića spoznalo za kriva, jima grozi od šest mesecev do pet let zapora.

Dodik se osebno ni odzval na obtožnico, so pa v njegovem uradu danes izrazili mnenje, da gre za »stvaritev ameriškega veleposlaništva v Sarajevu in neposredno veleposlanika Michaela Murphyja kot tudi Velike Britanije ter EU«.

Kot so še dodali za tiskovno agencijo Republike Srbske Srna, je edini cilj obtožnice izničiti demokratično izvoljene institucije Republike Srbske.