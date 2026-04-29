Vmesne volitve nakazujejo težave za Donalda Trumpa

Sonce vzhaja na vzhodu, druga vrsta se vedno premika hitreje in predsednikova stranka na vmesnih volitvah izgubi predstavniški dom. Od močnega modrega vala demokratov v drugem mandatu Georgea W. Busha se ta vzorec vztrajno ponavlja vsaka štiri leta. Celo šibek nastop republikancev leta 2022, ki so ga posmehljivo poimenovali »rdeče kapljanje«, je končal Bidnovo prevlado.

In čeprav se Donald Trump rad ponaša s kršenjem pravil, je v tem pogledu videti neprijetno konvencionalen. Po novi statistični napovedi medija The Economist za kongresne volitve leta 2026 imajo demokrati kar 95-odstotno verjetnost, da osvojijo vsaj tri sedeže, potrebne za prevzem 435-članskega spodnjega doma. Še bolj presenetljivo pa je, da kljub na videz skoraj neprebojnemu razmerju sil v senatu stranki pripisuje 46 odstotkov možnosti, da osvoji tudi zgornji dom.