Vnuki na sliki z Ronaldom, dedek na sodišču

Medtem ko so nogometni navijači v Zenici nestrpno čakali na večerno kvalifikacijsko tekmo proti Portugalski, so politični navijači v Sarajevu dočakali začetek sojenja predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. Ali so nogometni navijači dobili, kar so čakali, še ne vemo, ker se tekma do oddaje članka ni končala. Politični navijači pa so gotovo dobili pričakovano, Dodik je sodnici, ki mu lahko prisodi zaporno kazen, s svojim vedenjem pokazal nespoštovanje do sodišča in države Bosne in Hercegovine.