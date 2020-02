FOTO:Voda, gonilo bližnjevzhodnih konfliktov 21. stoletja

Erbil – Ko so turške oblasti v drugi polovici lanskega leta poplavile znamenito (pra)mestece Hasankejf na jugovzhodu države, je vprašanje vode kot gonila modernih konfliktov, eno od ključnih geopolitičnih vprašanj v današnjem času, še posebej v kontekstu uničujočih posledic podnebnih sprememb, za kratek čas dobilo nekaj medijske pozornosti. A bolj zaradi posebnih učinkov – potapljanja in uničevanja 12.000 let starega mesta, arheološkega muzeja na prostem – kot zaradi širše slike. Če je življenje (in smrt) na Bližnjem vzhodu v 20. stoletju zaznamovala nafta, ga bo v 21. voda. Oziroma njeno pomanjkanje.Potopitev ...