Voda je odnesla s seboj tudi mine

Preboj velikega jezu Kakhovka v južni Ukrajini bo po poročanju BBC, ki se sklicuje na opozorila Mednarodnega odbora Rdečega križa, katastrofalno vplival na lociranje oziroma iskanje protipehotnih min. Mine so dodatna nevarnost, ki po razlitju vode iz jezu grozi okoliškim krajem, pri čemer ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pogreša pomoč Združenih narodov in Rdečega križa.

FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

V video nagovoru pozno sinoči je bil kritičen do mednarodnih organizacij, češ da so »pozabile reševati življenja«. »Ni jih tu,« je dejal v pogovoru za več medijev, med drugim Bild in Politico. Zaradi tega je v šoku, ker meni, da gre za sile, ki »morajo biti tam, da rešujejo življenja ljudi«.

V intervjuju je še dejal, da je katastrofa zahtevala življenja. »Ljudje s streh poplavljenih hiš vidijo, kako mimo nosi ljudi, ki so utonili,« je zatrdil. Prizadevanja, da bi prebivalce prepeljali na varno, so po njegovih besedah težka, saj da na njihove sile pri tem streljajo ruski okupatorji.

Na nujnost ukrepanja je Zelenski v telefonskem pogovoru opozoril tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je napovedal, da bo Francija nemudoma poslala pomoč. O razmerah v Ukrajini po uničenju jezu bodo danes razpravljali tudi na posebnem odboru zveze Nato, je v sredo napovedal generalni sekretar Jens Stoltenberg.

Minska polja

Mednarodni odbor Rdečega križa je v zadnjih mesecih sodeloval v operaciji odstranjevanja min v Ukrajini, pri čemer so poskrbeli tudi za natančno označevanje minskih polj.

FOTO: Stringer Reuters

Erik Tollefsen, vodja enote Rdečega križa za kontaminacijo orožja, je za AFP povedal: »Vedeli smo, kje so nevarnosti. Zdaj pa ne vemo več. Vse, kar vemo, je, da so nekje dolvodno.« To je razlog za veliko zaskrbljenost, je dodal, saj ne bodo vplivale le na prebivalstvo, ampak tudi na vse, ki prihajajo na pomoč

Nataliya Humeniuk, tiskovna predstavnica ukrajinskega vojaškega južnega poveljstva, je za ukrajinsko TV potrdila, da te »lebdeče mine« predstavljajo veliko nevarnost in da bodo verjetno eksplodirale, če bodo trčile.

Združeni narodi so že v torek posvarili pred tveganji, ki jih po razlitju vode iz jezu predstavljajo mine. Teh je po Ukrajini ogromno. Kot so v sredo glede tega opozorili pri Rdečem križu, poplavne vode ne bodo poškodovale ali onesposobile eksplozivnih naprav, kar pomeni, da bi lahko predstavljale grožnjo še več desetletij.

Gre za še eno od številnih nevarnosti, ki po torkovem uničenju jezu in obsežnih poplavah grozijo okoliškemu območju. Vrstijo se svarila pred humanitarno katastrofo, med drugim zaradi pomanjkanja pitne vode, uničenja kmetijskih površin in jedrske varnosti, saj nuklearka v bližnjem Zaporožju iz akumulacijskega jezera v sklopu hidroelektrarne dobiva vodo za hlajenje.

Komu koristi preboj jezu?

Jez v Novi Kakhovki, ki je pod ruskim nadzorom, je prebil v zgodnjih torkovih urah, kar je povzročilo množično evakuacijo, saj se gladina vode dolvodno hitro povečuje.

FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Uradniki po poročanju BBC pravijo, da je bilo 30 mest in vasi ob reki poplavljenih, skoraj 2000 domov pa je potopljenih v mestu Herson - glavnem mestu regije, ki je pod nadzorom Ukrajine. Ukrajinci pripravljajo načrt za pomoč ljudem na obeh straneh reke Dnjepro, zatrjujejo.

Od 30 poplavljenih mest in vasi jih je 20 pod nadzorom Ukrajine, 10 pa jih je začasno okupirala Rusija. Ukrajinci Ruse obtožujejo, da so ljudi prepustili samim sebi.

Uradniki pravijo, da mora domove zapustiti več kot 40.000 ljudi: 17.000 na ozemlju, ki ga drži Ukrajina zahodno od Dnjepra, in 25.000 na vzhodu, ki ga zaseda Rusija. Brez pitne vode je v regiji Herson ostalo več sto tisoč ljudi.

Obe strani druga drugo krivita za uničenje jezu

Ukrajina trdi, da so ga minirale ruske sile, Rusija trdi, da je škodo povzročilo ukrajinsko obstreljevanje, predsednik Vladimir Putin pa je v telefonskem pogovoru s turškim voditeljem Tayyipom Erdoganom dejal, da gre za barbarsko dejanje.

FOTO: Alina Smutko/Reuters

V zadnjih letih je jez Kakhovka postal simbol vzvoda med Kijevom in Moskvo. Ko je Rusija leta 2014 nezakonito priključila Krim, je Kijev zaprl jez in južni polotok Ukrajine odrezal od glavne oskrbe z vodo. Lansko leto je Ukrajina nato obtožila ruske sile, da so na jez postavile eksploziv, kar je Kremelj zanikal.