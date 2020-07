Vodenje evroskupine prevzema Irec Paschal Donohoe

Favoritinja je bila Španka

Španskoa finančna ministrica Nadia Calviño. Foto: Francois Walschaerts/Afp

Novi vodja evroskupine je postal irski finančni minister. Za njegovo imenovanje na današnji telekonferenci finančnih ministrov držav v območju z evrom, na kateri je sodeloval tudi slovenski minister, sta bila potrebna dva kroga. Donohoe je v drugem premagal špansko finančno ministricoV prvem krogu ni nobeden od treh kandidatov prejel potrebnih 10 glasov v 19-članski evroskupini. Je pa nato od kandidature pred drugim krogom odstopil luksemburški finančni ministerV drugem krogu sta se tako pomerila Donohoe, ki prihaja iz vrst desnosredinske politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), in Calviñova, ki je iz vrst levosredinske S&D. Donohoe je v prvem odzivu prek Twitterja zapisal, da je imenovanje zanj velika čast. Veseli se sodelovanja s kolegi finančnimi ministri evrskih držav v naslednjih letih, da bi zagotovili »pravično in vključujoče okrevanje za vse« in se »z izzivi spopadli odločno«. S tem je nakazal, da bo njegov prvi izziv obsežen evropski načrt za okrevanje po koronski krizi, o katerem tečejo pogajanja v EU in ki deli nekatere t. i. varčne države, večinoma na severu, in članice na jugu povezave. »Kot vodja evroskupine se bom trudil graditi mostove med vsemi članicami evrskega območja in aktivno sodelovati z vsemi,« je napovedal Irec.Donohoeju sicer pripisujejo zasluge za oživitev keltskega tigra po težavnem obdobju v času finančne in dolžniške krize, po katerem je Irska potrebovala finančno pomoč unije. Velja, kot poudarjajo v francoski tiskovni agenciji AFP, za dobrega učenca, ko gre za javnofinančno disciplino. Velja pa tudi za zagovornika podjetjem zelo prijaznega irskega davčnega sistema s stopnjo davka od dohodka pravnih oseb pri 12,5 odstotka in posebnimi rešitvami za tuje multinacionalke, kot je ameriški velikan Apple. Zaradi tega je proti Irski ukrepala tudi Evropska komisija, primer pa je zdaj na Sodišču EU in sodba naj bi bila znana kmalu. Donohoe ni naklonjen niti načrtom za evropsko obdavčitev tehnoloških velikanov.Svojemu nasledniku je že čestital odhajajoči vodja evroskupine, Portugalec. Da se veseli sodelovanja z njim, je tvitnila tudi predsednica Evropske centralne banke, Francozinja. Mandat, ki traja dve leti in pol, bo Irec začel 13. julija.Za favoritinjo je sicer pred današnjim glasovanjem veljala španska finančna ministrica, ki je po informacijah iz bruseljskih krogov uživala podporo nemške kanclerketer poleg domače Španije tudi Portugalske in Italije. 51-letna Španka, ki je sedaj edina ženska v evroskupini, bi bila sicer sploh prva ženska na tem vodilnem položaju. 62-letni Gramegna, ki se je za položaj potegoval že konec leta 2017 in je na položaju finančnega ministra velikega vojvodstva že sedem let, naj bi pred odločanjem užival podporo Belgije in Nizozemske. 45-letni irski finančni minister je medtem veljal za verjetnega kompromisnega kandidata zunaj dveh nasprotnih taborov severa in juga. Po navedbah portala Politico naj bi užival podporo Avstrije, Cipra, Latvije, Slovaške in tudi Slovenije. Nekateri njegovo imenovanje tako označujejo tudi za uspeh manjših članic območja skupne valute.S slovenske strani sicer uradnih informacij o tem, koga bo podprl minister Šircelj, pred današnjo telekonferenco ni bilo mogoče pridobiti. Na ministrstvu za finance so zapisali le, da so preučili vse tri kandidature in da bo Slovenija dokončno odločitev o podpori sprejela do zasedanja. Evroskupina je neformalno telo, ki se sestaja enkrat na mesec. Prvi sestanek je bil junija 1998 v Luksemburgu. Prvi, dolgoletni šef je bil Luksemburžan. Januarja 2013 ga je nasledil Nizozemec, njega pa leta 2017 Centeno. Portugalec je tako doslej kot edini izpolnil le en 2,5-letni mandat. Po neuradnih informacijah naj bi se pripravljal, da postane naslednji guverner portugalske centralne banke.