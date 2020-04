Vodenje laburistov prevzema Keir Starmer

Jeremy Corbyn se s položaja umika po porazu na decembrskih splošnih volitvah. Foto: Ben Stansall/Afp

Britanski laburisti so štiri mesece po tem, ko so zabeležili enega največjih volilnih porazov v zadnjih desetletjih, izvolili novega voditelja. Vodenje stranke je oddanes prevzel, dosedanji minister v senci za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.Starmer je v tekmi za položaj vodje britanske opozicije prepričljivo premagal tekmici, poslankiin. V prvem in edinem krogu glasovanja je njegovo kandidaturo podprlo 56 odstotkov članov laburistične stranke.Novi vodja opozicije je video nagovoru napovedal, da laburisti pod njegovim vodstvom ne bodo delovali kot »opozicija za voljo opozicije«, ampak bodo konstruktivno sodelovali s konservativno vladopri spopadanju z izzivom, ki ga predstavlja pandemija novega koronavirusa. Stranko namerava popeljati v novo obdobje, »zato da bo pripravljena znova prevzeti oblast, ko bo prišel čas za to«.Starmer, pravnik in nekdanji vodja službe za izvajanje kazenskega pregona, je bil v britanski parlament prvič izvoljen pred petimi leti.