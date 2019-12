Vodenje SPD prevzema Groku nenaklonjen par

Frankfurt

Nehvaležno in zelo zahtevno delo

- Frankfurt – Člani SPD so zaupali vodenje stranke nekdanjemu finančnemu ministru Severnega Porenja - Vestfalijein zvezni poslanki. Torej paru, ki na veliko koalicijo gleda s precej manj ljubezni kot dosedanji predsedniki in predsednice stranke. Stranka se bo o nadaljnji vlogi v veliki koaliciji izrekla prihodnji četrtek, šušlja pa se, da bo nov voditeljski par zahteval popravke koalicijske pogodbe.Izvolitev para Borjans-Esken so nekateri vidnejši člani stranke, med njimi tudi njen nekdanji predsednik, pospremili z nemalo kritičnih besed. Za Der Spiegel je nekdanji predsednik SPD in kancler dejal, da rezultat potrjuje njegova opozorila, da tak način iskanja novega vodstva ni najbolj pameten. Iz stranke CDU so prišli pozivi, naj SPD vendarle omogoči koaliciji izpeljati mandat do konca. To naj bi bila po mnenju nekaterih celo dolžnost SPD.Kako se bo izteklo, skoraj ni mogoče napovedati. V SPD so v zelo težkem položaju, saj stranki iz volitev v volitve pada podpora med volivci. Izvolitev para Borjans-Esken vsaj delno kaže, da članstvo stranke ni zadovoljno z veliko koalicijo. Oba sta namreč v predvolilnih nastopih obstanek stranke v veliki koaliciji ob njuni morebitni izvolitvi postavila pod vprašaj. Če že ne predčasnega konca sodelovanja, sta zahtevala najmanj popravke koalicijske pogodbe. A temu v CDU niso naklonjeni in so dali vedeti, da ne nameravajo spreminjati koalicijske pogodbe.Ne glede na to, kakšno bilanco bo SPD sestavila za veliko koalicijo in ali se bo odločila ostati del obstoječe vlade, nov vodstveni dvojček čaka nehvaležno in zelo zahtevno delo. Stranko bosta morala tako rekoč na novo zgraditi in poskusiti povrniti zaupanje volilnega telesa, ki ga je stranka vztrajno izgubljala od sprejetja Agende 2010 pod Schröderjem.