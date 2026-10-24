Voditeljeva trajna vrednost se meri po njegovi zapuščini

»Trajna vrednost vodje se meri po njegovi zapuščini in njegovih naslednikih.« To je zapisal John C. Maxwell, ameriški pisatelj in govornik, protestantski pastor in teoretik oblasti, avtor številnih knjig na temo vladanja, med katerimi je najbolj znano delo 21 neizpodbitnih zakonov vodenja. Prav zakon dediščine je 21. neizpodbitni zakon vodenja, ki se mi je ta teden večkrat prikradel v misli, in to ob zelo različnih, v bistvu pa zelo podobnih priložnostih. Najprej sem se na Maxwella spomnila, ko je v začetku tedna odjeknila novica, da je severnokorejski voditelj doživel možgansko kap in preminil. Kitajski disident Wanjun Xie, ki živi v Ameriki, je celo trdil, da je Kim umrl v Pekingu in da so njegovo truplo skrivaj prepeljali v Pjongjang. Nato so govorice potihnile, zamrle in obvisele v ...