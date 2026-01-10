Vodja hotela Constellation potrdil, da so bila servisna vrata zaklenjena

Vodja podjetja Constellation Jacques Moretti je preiskovalcem priznal, da so bila servisna vrata v pritličju lokala Le Constelletion v Crans Montani zaklenjena od znotraj. Priznal je tudi, da je osebno zamenjal peno, ki se je vnela, poroča švicarski RTS. V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi, je umrlo 40 ljudi, 116 je bilo poškodovanih. Lastnika lokala Jacquesa in Jessico Moretti za zdaj še sumijo povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti.

Vrata za pomoč strankam v pritličju hotela Constellation so bila zaklenjena. Tega ne trdijo priče ali zaposleni v baru, temveč sam lastnik hotela Constellation. Po informacijah, ki jih je zbrala preiskovalna enota RTS, je Moretti preiskovalcem povedal, da je v noči tragedije opazil, da so bila servisna vrata zaklenjena od znotraj.

Po poročanju RTS je lastnik prostorov izjavil, da je sam odklenil vrata od zunaj in da je nato pred vrati našel več žrtev požara. Moretti je tudi izjavil, da ne ve, zakaj so bila vrata zaklenjena. Če govori resnico, bo morala ugotoviti kazenska preiskava, ki jo zdaj vodijo štirje tožilci.

Bar Le Constellation Foto Maxime Schmid Afp

Že kmalu po tragediji sta nekdanja zaposlena povedala, da so bila vrata iz kadilnice najverjetneje zaklenjena, ker lastnika nista želela, da bi se lahko stranke, predvsem najstniki, izmuznile plačilu in pobegnile po stopnišču za osebje.

Izvedeli so za še en ključni element v primeru. Gre za zvočnoizolacijsko peno v stropu. Ko so ga preiskovalci zaslišali, je Moretti izjavil, da je peno takrat zamenjal sam. Pojasnil je, da je odstranil staro akustično peno in jo nadomestil s peno, kupljeno v trgovini z domačimi izdelki Hornbach.

Osebje bara se je medtem zavedalo tveganj, povezanih s peno. Med silvestrovanjem z leta 2019 na 2020 je natakar stranke opozoril na nevarnost požara zvočne izolacije stropa. Te nove ugotovitve bi lahko sodnike, odgovorne za preiskavo, navedle tudi k obtožbi za umor z naklepom zoper zakonca Moretti.

Prekvalifikacija kaznivih dejanj

Odvetnik iz Neuchâtela Claude Nicati, nekdanji namestnik generalnega državnega tožilca Konfederacije in nekdanji državni svetnik, je bil gost oddaje Forum. Po njegovem mnenju so nove ugotovitve take, da bi lahko pripeljale do prerazvrstitve obtožb proti paru, ki upravlja hotel Constellation.

»To bo umor iz malomarnosti spremenilo v naklepni umor. V pravnem smislu govorimo o umoru ali umoru, storjenem z namenom. To pomeni, da je oseba namerno prevzela tveganje, da se bo nekaj zgodilo in predvsem sprejela posledice tega,« pojasnjuje.

»Tožilstvo bo to sicer moralo dokazati v obtožnici,« je nadaljeval. »Vendar lahko zdaj razumno priznamo, da je obstajalo povečano tveganje zaradi dejstva, da je bil izhod zaprt. Zato obstaja dolžnost skrbnega ravnanja, ki je lastnik tega nočnega kluba ni izpolnil.«

Pojasnil je še, da je za umor je v kazenskem zakoniku določena minimalna kazen pet let zapora, najvišja kazen pa je 20 let. Na tej stopnji se par še vedno domneva nedolžen kakršnih koli pravnih obtožb.