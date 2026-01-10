  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Vodja hotela Constellation potrdil, da so bila servisna vrata zaklenjena

    To lahko pri požaru v Crans Montani obtožbo za umor zaradi malomarnosti prekvalificira v umor z naklepom.
    Žalovanje za 40 mrtvimi in 116 ranjenimi. Kot kaže, požar ni bil naključje, žrtve pa tudi ne. FOTO: Maxime Schmid/AFP
    Galerija
    Žalovanje za 40 mrtvimi in 116 ranjenimi. Kot kaže, požar ni bil naključje, žrtve pa tudi ne. FOTO: Maxime Schmid/AFP
    R. I.
    10. 1. 2026 | 20:26
    10. 1. 2026 | 20:30
    3:55
    A+A-

    Vodja podjetja Constellation Jacques Moretti je preiskovalcem priznal, da so bila servisna vrata v pritličju lokala Le Constelletion v Crans Montani zaklenjena od znotraj. Priznal je tudi, da je osebno zamenjal peno, ki se je vnela, poroča švicarski RTS. V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi, je umrlo 40 ljudi, 116 je bilo poškodovanih. Lastnika lokala Jacquesa in Jessico Moretti za zdaj še sumijo povzročitve smrti in telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti.

    Vrata za pomoč strankam v pritličju hotela Constellation so bila zaklenjena. Tega ne trdijo priče ali zaposleni v baru, temveč sam lastnik hotela Constellation. Po informacijah, ki jih je zbrala preiskovalna enota RTS, je Moretti preiskovalcem povedal, da je v noči tragedije opazil, da so bila servisna vrata zaklenjena od znotraj.

    Po poročanju RTS je lastnik prostorov izjavil, da je sam odklenil vrata od zunaj in da je nato pred vrati našel več žrtev požara. Moretti je tudi izjavil, da ne ve, zakaj so bila vrata zaklenjena. Če govori resnico, bo morala ugotoviti kazenska preiskava, ki jo zdaj vodijo štirje tožilci.

    Bar Le Constellation  Foto Maxime Schmid Afp
    Bar Le Constellation  Foto Maxime Schmid Afp

    Že kmalu po tragediji sta nekdanja zaposlena povedala, da so bila vrata iz kadilnice najverjetneje zaklenjena, ker lastnika nista želela, da bi se lahko stranke, predvsem najstniki, izmuznile plačilu in pobegnile po stopnišču za osebje.

    Izvedeli so za še en ključni element v primeru. Gre za zvočnoizolacijsko peno v stropu. Ko so ga preiskovalci zaslišali, je Moretti izjavil, da je peno takrat zamenjal sam. Pojasnil je, da je odstranil staro akustično peno in jo nadomestil s peno, kupljeno v trgovini z domačimi izdelki Hornbach.

    Osebje bara se je medtem zavedalo tveganj, povezanih s peno. Med silvestrovanjem z leta 2019 na 2020 je natakar stranke opozoril na nevarnost požara zvočne izolacije stropa. Te nove ugotovitve bi lahko sodnike, odgovorne za preiskavo, navedle tudi k obtožbi za umor z naklepom zoper zakonca Moretti.

    Prekvalifikacija kaznivih dejanj

    Odvetnik iz Neuchâtela Claude Nicati, nekdanji namestnik generalnega državnega tožilca Konfederacije in nekdanji državni svetnik, je bil gost oddaje Forum. Po njegovem mnenju so nove ugotovitve take, da bi lahko pripeljale do prerazvrstitve obtožb proti paru, ki upravlja hotel Constellation.

    »To bo umor iz malomarnosti spremenilo v naklepni umor. V pravnem smislu govorimo o umoru ali umoru, storjenem z namenom. To pomeni, da je oseba namerno prevzela tveganje, da se bo nekaj zgodilo in predvsem sprejela posledice tega,« pojasnjuje.

    »Tožilstvo bo to sicer moralo dokazati v obtožnici,« je nadaljeval. »Vendar lahko zdaj razumno priznamo, da je obstajalo povečano tveganje zaradi dejstva, da je bil izhod zaprt. Zato obstaja dolžnost skrbnega ravnanja, ki je lastnik tega nočnega kluba ni izpolnil.«

    Pojasnil je še, da je za umor je v kazenskem zakoniku določena minimalna kazen pet let zapora, najvišja kazen pa je 20 let. Na tej stopnji se par še vedno domneva nedolžen kakršnih koli pravnih obtožb.

    Več iz teme

    preiskavapožarmalomarnostumorturizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Svet
    Požar v Crans Montani

    Vodja hotela Constellation potrdil, da so bila servisna vrata zaklenjena

    To lahko pri požaru v Crans Montani obtožbo za umor zaradi malomarnosti prekvalificira v umor z naklepom.
    10. 1. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogi challenge

    Pogačarjev izziv bo tokrat tridnevni dogodek, namenjen vsem navijačem

    Ekipa prvega kolesarja sveta že planira drugo izvedbo dogodka »Pogi challenge«, ki bo tokrat trajal kar tri dni in bo namenjen slehernemu navijaču.
    Matic Rupnik 10. 1. 2026 | 19:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Crystal Palace

    Londonski velikan in prvak FA pokala senzacionalno izpadel proti amaterjem

    Veliko blamažo si je na tekmi FA pokala privoščil branilec naslova prvaka Crystal Palace, ki je izgubil proti šestoligašu Macclesfieldu.
    10. 1. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rafinerija v Volgogradu gori po ukrajinskemu napadu

    Iz varnostnih razlogov so v Volgogradu evakuirali okoliške prebivalce, mrtvih ali ranjenih ni bilo, v ruskih napadih pa je umrlo najmanj deset ljudi.
    10. 1. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Osankarica

    Golob: Upreti se moramo normalizaciji sovraštva, da ohranimo državo

    Še vedno se dogaja genocid v Gazi, odpirajo se nova žarišča konfliktov v Latinski Ameriki in na Arktiki, mednarodno pravo pa izgublja svoj pomen.
    10. 1. 2026 | 17:15
    Preberite več
