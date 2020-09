Vodja PiS Kaczynski bo novi podpredsednik poljske vlade

Vodja poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski se bo tudi uradno pridružil poljski vladajoči koaliciji, je danes sporočil poljski premier. 71-letni Kaczynski bo postal premierjev namestnik. Poljski predsednikbo nov vladni kabinet predvidoma potrdil v prihodnjih tednih.Za katera področja bo novi podpredsednik vlade pristojen, Morawiecki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni pojasnil.Poljski mediji sicer poročajo, da bo pristojen za pravosodje, notranje zadeve in obrambo. V okviru preoblikovanja vlade bodo število ministrstev zmanjšali z 20 na 14, navajajo mediji.Premier je pojasnil, da je namen preoblikovanja izboljšati odločanje, medtem ko se država sooča z »ogromnim izzivom,« ki ga predstavljajo gospodarske posledice pandemije covida-19.Po mnenju poljskih analitikov je vstop nekdanjega premierja v vlado namenjen discipliniranju manjših koalicijskih strank ter zmanjšanju napetosti med njima in Morawieckim. Njegov prihod pa bi lahko bil tudi znak novih napetosti med Varšavo in Brusljem zaradi vladavine prava.Koalicijske stranke PiS, Solidarna Poljska in Stranka sporazuma so dogovor o preoblikovanju vlade sklenile v soboto. Tako so se umirile v koaliciji, ki so bile tolikšne, da bi, če ne bi našli kompromisa, vodile v oblikovanje manjšinske vlade ali predčasne volitve.PiS je grozilo, da bo morala sestaviti manjšinsko vlado ali razpisati predčasne volitve, potem ko ji je okoli 40 koalicijskih poslancev odreklo podporo zaradi osnutka zakona o zaščiti živali. Spor zaradi zakona je izbruhnil sredi pogajanj med PiS in preostalima strankama o preoblikovanju vladnega kabineta, pri čemer naj bi hotela PiS prepoloviti število njunih ministrstev.