Vodji madžarske opozicije grozijo z objavo posnetka spolnih odnosov

Vodja madžarske opozicije Peter Magyar, čigar stranki ankete napovedujejo največ glasov na parlamentarnih volitvah 12. aprila, je vložil kazensko ovadbo zaradi grožnje z objavo posnetka spolnih odnosov. Na družbenem omrežju Facebook je zapisal, da obstaja sum nezakonitega zbiranja podatkov in zlorabe osebnih podatkov.

V medijih in na družbenih omrežjih, ki jih nadzira madžarski premier Viktor Orban, v zadnjih dneh namigujejo, da obstaja posnetek spolnih odnosov, ki bo v volilni kampanji očrnil Magyarja.

Pojavila se je namreč nova spletna stran, na kateri je videti spalnico s kamero, usmerjeno na zakonsko posteljo. Ob posnetku je bil sprva pripis Coming soon (Prihaja kmalu), kasneje pa »Once upon a time. 2024.08.03« (Nekoč ... 3.8.2024). Madžarski novinarji so ugotovili, da gre za spalnico v stanovanju v Budimpešti, ki se oddaja prek Airbnb.

Po večdnevnih ugibanjih je Magyar v četrtek na Facebooku sporočil, da je imel v sobi, ki je na posnetku, v noči na 3. avgust 2024 sporazumne spolne odnose s tedanjim dekletom. Dodal je, da so bila na mizi v sobi tudi mamila, ki pa jih ni vzel.

Magyar domneva, da grožnja z objavo na skrivaj posnetega videa s spolno vsebino prihaja iz kroga premierja Orbana.

Magyar je bil dolga leta član Orbanovega desnega populističnega Fidesza, a se je z njim februarja 2024 razšel, potem ko so mu v stranki očitali korupcijo. Na aprilskih volitvah velja za Orbanovega najresnejšega tekmeca, njegova stranka Spoštovanje in svoboda (Tisza) pa v anketah že več mesecev ohranja prednost pred Fideszom.