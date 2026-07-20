Kaj je vodna tromba? Opustošila je Lošinj in ustavila koncert Bad Bunnyja

Vreme je ta konec tedna svojo nepredvidljivost naprej dokazalo na sobotnem milanskem koncertu priljubljenega portoriškega pevca Bad Bunnyja v okviru njegove svetovne turneje Debí tirar más fotos, v nedeljskih jutranjih urah pa je z nevihtnimi oblaki zastrlo in opustošilo hrvaški otok Lošinj.

Na koncert portoriške senzacije se je na milanski hipodrom Snai La Maura zgrnila množica 80.000 ljudi, ki pa jim je uspelo prisluhniti le peščici pesmi, preden je njihovo evforijo presekalo hudo neurje, ki je po Lombardiji udarilo okoli 21. ure, poroča Rai News.

Sprva so organizatorji še upali, da bo desetminutna prekinitev koncerta zadostovala za umiritev vremenskih razmer, a prihajajoča toča je imela drugačne načrte. Ta je po obiskovalcih kmalu začela klestiti, organizatorji pa so morali izdati ukaz za evakuacijo.

Sprva so organizatorji še upali, da bo 10-minutna prekinitev koncerta zadostovala za umiritev vremenskih razmer, a prihajajoča toča je imela drugačne načrte. FOTO: @_enrih_ Via Instagram Via Reuters

Četudi so gasilci evakulirali na tisoče ljudi, je bila večina obiskovalcev prepuščenih samim sebi, poroča 24.ur. Po pričevanjih Slovencev, ki so se udeležili koncerta, je bila organizacija ob udaru nevihte slaba, metro postaje so bile zaprte, zaradi panike pa je med bežečimi prišlo tudi do prerivanja.

V nedeljskem jutru pa je hudo neurje prizadelo tudi hrvaški otok Lošinj, poroča Večernji list. Četudi je tromba po kampih Lopari in Rapoča pustošila zgolj približno pet minut, sta bila v neurju poškodovana dva gosta, ki so ju morali zaradi resnosti njunih poškodb s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v reško bolnišnico.

Kampa sta utrpela veliko materialno škodo na vozilih, avtodomih in šotorih, ruvalo pa je tudi drevesa. Nevihta je presenetila tudi številne morjepolovce, pri čemer je močan veter na obalo potisnil in nasedel šest velikih jadrnic.

Nevihta je presenetila tudi številne morjepolovce, pri čemer je močan veter na obalo potisnil in nasedel šest velikih jadrnic. FOTO: Vatrogasci 193/facebook

Vodna tromba, ki je pustošila po otoku, je »v resnici tornado nad vodno (morsko) površino,« pojasnjuje Branko Gregorčič iz Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje. »Tornado je pojav hitro vrtečega stebra zraka (zračnega lijaka) ob močnih nevihtah, ki sega od tal do baze nevihtnega oblaka in se ga vnaprej ne da dobro napovedati.«

Gre za pojav, ki je ob Jadranu ter v severni Italiji (predvsem v Padski nižini) precej pogost. Ponavadi je »širok okoli 100 m, hitrosti vetra v njem pa pogosto presegajo 200 km/h.«

Prav izmuzljivost njegove napovedi, njegova moč in hitrost, pa ga kažejo kot enega najbolj uničujočih poletnih (in zgodnjejesenskih) vremenskih fenomenov.