Zelenski: Putin ni dosegel svojih ciljev. Ukrajincev ni zlomil

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Antonio Costa sta ob četrti obletnici ruske invazije na Ukrajino danes prispela na obisk v Kijev. Pri tem sta potrdila močno podporo Unije Ukrajini v vojni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob četrti obletnici obsežne ruske invazije izjavil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ni uspelo. »Putin ni dosegel svojih ciljev. Ukrajincev ni zlomil. Ni zmagal v vojni,« je dejal po poročanju AFP in zatrdil, ostaja Ukrajina ostaja zavezana doseganju »pravičnega in trajnega miru«.

Von der Leynova, ki je, kot je zapisala na družbenem omrežju X, v Kijevu danes že desetič od začetka vojne, je ob prihodu v ukrajinsko prestolnico sporočila, da želi z obiskom znova potrditi, da Evropa Ukrajini trdno stoji ob strani, tako finančno kot vojaško.

Ursula von der Leyen in Antonio Costa FOTO: Murad Sezer/Reuters

Ne bo popustila, dokler ne bo miru

Unija želi ob tej priložnosti po njenih besedah tudi poudariti trajno zavezanost pravičnemu boju Ukrajine in poslati jasno sporočilo ukrajinskemu narodu in agresorju, da ne bo popustila, dokler ne bo miru. »Miru po pogojih, ki jih postavlja Ukrajina,« je dodala.

»Štiri leta nepravične agresivne vojne. Štiri leta neomajnega ukrajinskega poguma. Štiri leta neomajne evropske podpore. Ena skupna odločitev: zagotoviti pravičen in trajen mir v Ukrajini. Zato smo danes tukaj v Kijevu,« je ob prihodu na družbenih omrežjih sporočil predsednik Evropskega sveta Costa.

V Kijevu so poleg von der Leynove in Coste še nekateri evropski komisarji, med njimi komisarka za širitev Marta Kos, ki je bila v ukrajinski prestolnici že v ponedeljek. Pri tem je sporočila, da sodeluje z ukrajinsko vlado in parlamentom za pospešitev reform za pristop Ukrajine k EU.

»Nadaljnja odločna zavezanost temeljnim reformam na področju pravne države in boja proti korupciji je ključna za integracijo Ukrajine v EU, finančno pomoč in povojno blaginjo,« je zapisala na družbenem omrežju X.

INFOGRAFIKA: Delo

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon si je ob začetku petega leta ruske agresije na Ukrajino na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju v znak podpore pripela broško sončnico ter poudarila potrebo po trajnem in pravičnem miru ter nadaljnjem zaostrovanju sankcij proti Rusiji, vključno z ukrepi proti ruski »senčni floti«.

Ministri so prisluhnili poročilu ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Sibihe o razmerah na terenu, Fajonova pa je opozorila tudi na več kot 19.000 deportiranih ukrajinskih otrok. V razpravi o Bližnjem vzhodu je podprla izvajanje mirovnega načrta za Gazo in rešitev dveh držav ter obsodila kršitve premirja, pri tem pa izpostavila pomen okrepljene vloge EU. Na neformalni razpravi o tujem vmešavanju in manipulaciji z informacijami (FIMI) je opozorila na ranljivost Slovenije pred volitvami ter poudarila pomen preverjanja dejstev in usklajenega strateškega komuniciranja EU.

Mir ključen za prihodnost Evrope Premier Robert Golob je ob današnji obletnici začetka ruske invazije Ukrajincem zaželel veliko moči in poguma, da bi skupaj in čim prej dosegli trajen in pravičen mir v Ukrajini. Dodal je, da Rusija nadaljuje brutalno politiko, ki je v nasprotju z vsemi načeli sodobne mednarodne skupnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je poudarila, da je takojšen dogovor o prihodnosti Ukrajine ključen tudi za prihodnost Evrope in stabilnost v svetu. Mir v svetu postaja, kot je zapisala, vse bolj abstraktna kategorija, nedosegljiva običajnim ljudem, tudi v Ukrajini. »Ne gre le za prizadete prebivalke in prebivalce te države, takojšen dogovor o prihodnosti Ukrajine – a ne brez Ukrajine – je ključnega pomena tudi zaradi evropske prihodnosti in globalne stabilnosti,« je izjavila na omrežju X.

V Zaporožju je bilo zaradi napadov z brezpilotniki ranjenih pet ljudi, med njimi otroka. FOTO: Reuters

Napadi se nadaljujejo

Ob obletnici začetka vojne tudi sinoči ni bilo mirno. Po poročanju Guardiana je malo po polnoči po lokalnem času v središču ruske prestolnice eksplodirala naprava ob policijskem patruljnem vozilu na trgu pri železniški postaji Savelovski. Ubit je bil en policist, dva sta ranjena. Incident se je zgodil ob 0.05 po moskovskem času, ko je moški pristopil k policistom, ki so bili v patruljnem vozilu, nato pa je eksplodirala za zdaj neidentificirana naprava. Osumljenec je po navedbah mestne policije umrl na kraju dogodka.

Ruski preiskovalni odbor je uvedel kazenski postopek. Preiskovalci in forenzični strokovnjaki pregledujejo kraj dogodka in posnetke nadzornih kamer, napovedane so tudi medicinske in tehnične ekspertize eksploziva. Oblasti motiva za napad še niso sporočile, navaja English.news.cn.

FOTO: Russian Investigative Committee/Reuters

V Zaporožju je bilo zaradi napadov z brezpilotniki ranjenih pet ljudi, med njimi otroka. Eden od dronov je zadel tovarniško poslopje ob devetnadstropnem stanovanjskem bloku, požar se je razširil na približno 200 kvadratnih metrov. V Mikolajevu pa je včeraj zvečer eksplozija ranila sedem ukrajinskih policistov, dva sta v kritičnem stanju. Incident sledi podobnemu dogodku v Lvovu, ki ga je Kijev označil za teroristični napad Rusije.

FOTO: Reuters

Rusija kljub sankcijam izvaža več nafte kot pred vojno

Raziskovalci opozarjajo, da Rusija kljub zahodnim sankcijam še vedno izvaža več surove nafte kot pred invazijo leta 2022, čeprav so se njeni prihodki zaradi popustov znižali, poroča Guardian.

Finski raziskovalni center Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) navaja, da je obseg izvoza ruske surove nafte v četrtem letu vojne ostal za šest odstotkov nad ravnjo izpred invazije. To je kljub ukrepom, namenjenim omejevanju delovanja t. i. »sence flote« – ladij, s katerimi Moskva obide sankcije. Obenem poročilo ugotavlja, da so se prihodki od izvoza fosilnih goriv znižali pod predvojno raven, saj je Rusija prisiljena prodajati nafto s cenovnimi popusti. Kar 93 odstotkov ruske surove nafte naj bi končalo na trgih Kitajske, Indije in Turčije.

Soavtor poročila Isaac Levi ocenjuje, da so novi ukrepi in strožji nadzor zmanjšali prihodke Moskve, vendar opozarja na vrzeli v izvajanju sankcij, ki omogočajo ohranjanje visokih izvoznih količin.