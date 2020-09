FOTO:Vodstvo opozicije so prevzele ženske​

Ukrajinski sociolog Volodimir Iščenko, ki trenutno predava na Univerzi v Dresdnu, raziskuje politična in protestna gibanja v vzhodni Evropi. Politične analize med drugim objavlja v Guardianu in Jacobinu, za Delo pa je osvetlil vzroke za množične proteste, ki so v Belorusiji vzniknili po domnevno ponarejenih rezultatih predsedniških volitev, težave, s katerimi se spoprijema opozicija predsedniku Aleksandru Lukašenku, in verjetne posledice pretresa za notranjo in zunanjo politiko države.Kaj je v zadnjih dneh novega v Belorusiji?Oblasti so aretirale vse voditelje opozicijskega koordinacijskega sveta, ki niso pobegnili v tujino, razen ...